Super League Wegen «Rasen» und Bundesfeier: Der FC Luzern startet verspätet in die Saison

Der FC Luzern startet nicht wie die Super League am 16./17. Juli in die neue Saison. Das Team von Mario Frick wird erst in der 2. Runde am 23. Juli beim FC Zürich das erste Spiel austragen. Auch die Heimpartie der 3. Runde am 31. Juli gegen den FC Basel muss der FCL verschieben. Dafür fehlt die Bewilligung der Luzerner Polizei.