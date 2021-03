Engelberg Brücke bei der Horbiskapelle muss ersetzt werden Der Übergang über den Bärenbach weist fortgeschrittene Korrosionsschäden auf. Als Sofortmassnahme zur Sicherstellung der Tragfähigkeit werden zusätzliche Träger eingebaut.

Die Brücke bei der Horbiskapelle in Engelberg ist instabil und muss neu gebaut werden. Bild: PD

Im Jahr 2020 untersuchte die Einwohnergemeinde Engelberg unter anderem die Brücken und Bachdurchlässe der Horbisstrasse. Die Strasse führt vom Dorf entlang des Bärenbachs bis zu einer Siedlung. Dort stehen neben einigen Ferienunterkünften auch das Restaurant Ende der Welt und die Horbiskapelle. Laut dem jüngsten Gemeinde-Info habe sich bei der Brücke, die unmittelbar bei der Kapelle den Bach quert, gezeigt, dass die Stahlkonstruktion aufgrund stark fortgeschrittener Korrosion über eine eingeschränkte Tragfähigkeit verfüge. Die Brücke wurde in der Folge im vergangenen Dezember in ihrer Mitte unterspriesst.

Die Untersuchungen hätten weiter ergeben, dass die Brücke nicht mehr sanierbar sei. Ein Neubau der Brücke, welche in den 1960er-Jahren gebaut wurde, sei erforderlich. Zu diesem Zweck wird ein entsprechendes Bauprojekt erarbeitet, welches auch die notwendigen Wasserbaumassnahmen berücksichtigt. Zu den zu erwartenden Kosten für das Projekt kann Bendicht Oggier, Geschäftsführer der Einwohnergemeinde, noch keine Angaben machen. «Das werden wir jetzt genau anschauen. Nicht zuletzt geht es auch darum den Durchfluss des Bachs zu gewährleisten», sagt er auf Anfrage. Für dieses Projekt braucht es laut der Mitteilung der Gemeinde eine Genehmigung der Talgemeinde wie auch Bewilligungen und allenfalls Subventionen des Kantons.

Stützen unter der Brücke funktionieren nur im Winter

Das dauert seine Zeit und bis es so weit ist, muss die ungenügende Tragsicherheit provisorisch hergestellt werden. Die aktuelle Lösung mit den Stützen unter der Brücke kann nur in den Wintermonaten aufrechterhalten werden, weil damit der Wasserdurchfluss behindert wird. Damit die Brücke auch in den Sommermonaten sicher befahren werden kann, wenn der Bach mehr Wasser führt, baut die Gemeinde entlang des Brückenrandes und in der Mitte der Brücke zusätzliche Träger ein. «Diese Arbeiten werden in den kommenden Wochen in Angriff genommen», so Oggier. Die Kosten für die zusätzliche Sicherung belaufen sich auf 35'000 Franken und wurden vom Gemeinderat ausserhalb des Budgets 2021 genehmigt. Dadurch könne die Brücke bis zum Neubau weitere drei bis vier Jahre genutzt werden, schreibt die Gemeinde.