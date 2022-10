Engelberg Charles Christen: Ein Leben für den Engelberger Tourismus Am 31. Oktober 2020 ist Charles Christen offiziell als Mitarbeiter der Engelberg-Titlis Tourismus AG ausgetreten. Mit dem Austritt des Kulturbeauftragten ging in der Engelberger Tourismusgeschichte eine Ära zu Ende.

Im Alter von 22 Jahren übernahm Charles Christen im Jahr 1962 die Stelle als Sportsekretär des Kur- und Verkehrsvereines Engelberg. In den darauffolgenden rund 60 Jahren setzte sich Charles Christen bis heute mit viel Herzblut und Engagement für die Tourismusdestination Engelberg ein.

So war er in den Jahren 1968 bis 1993 Kurdirektor, 1997 bis 2005 Geschäftsführer der Casino Obwalden AG und seit 2005 Kulturbeauftragter der Engelberg-Titlis Tourismus AG. Als Kantonsrat sowie als Statthalter und Finanzchef der Einwohnergemeinde Engelberg war Charles Christen zudem auch auf dem politischen Parkett aktiv und erreichte so manche Verbesserung der touristischen Rahmenbedingungen.

Stephan Oetiker, Verwaltungsratspräsident der Engelberg-Titlis Tourismus AG (links) und Talammann Alex Höchli (rechts) überreichen Charles Christen und seiner Frau Margrit die Ehrenbank im Kurpark Engelberg. Bild: PD

Charles Christen widmete sein Leben dem Engelberger Tourismus. Er tat dies mit viel Herzblut, überdurchschnittlichem Engagement und hat das touristische und kulturelle Engelberg geprägt. Die Einwohnergemeinde Engelberg und die Engelberg-Titlis Tourismus AG würdigen dieses Lebenswerk mit einer Ehrenbank, die Charles Christen nun überreicht wurde.

Die Bank steht beim Musikpavillon im Kurpark. Ein Ort, der auch für Charles Christen von spezieller Bedeutung ist. Denn früher organisierte Charles Christen im Büro vom Kur- und Verkehrsverein, das ganz in der Nähe lag, diverse kulturelle Veranstaltungen. So zum Beispiel die legendären Kurkonzerte vom Trio Cacciatori, folkloristische Darbietungen oder viele klassische Konzerte.

Entwicklung des Tourismus im Dokument festgehalten

Im Rahmen der Würdigung blickte Charles Christen auf die letzten 60 Jahre zurück und lies diverse Projekte mit seiner Beteiligung Revue passieren. Die eingeladenen Gäste erfuhren viel Interessantes über die Geschichte des Kur- und Verkehrsvereines und die touristische Entwicklung von Engelberg.

So zum Beispiel, dass sich der Tourismusverein dank der Konzessionsabgaben der Casino Obwalden AG in den Jahren 1994 bis 2000 aussergewöhnliche Veranstaltungen und Investitionen leisten konnte oder wie Engelberg zum Weltcup-Skispringen gekommen ist. Hintergründe zu diesen und vielen weiteren Entwicklungen lassen sich im Engelberger Dokument Nr. 35 «Tourismus in Engelberg von 1883 bis 1999» nachlesen, das Charles Christen als Autor selber verfasst hat.

Auch heute noch ist Charles Christen eng mit dem Engelberger Tourismus verbunden. Er bewirtschaftet das Engelberger Tourismusarchiv freiberuflich und steht den Engelberger Touristikern weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. (pd/mka)