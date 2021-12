Engelberg Das Heizwerk Engelberg ist eingeweiht – weitere Anschlussprojekte sind bereits in Planung An Weihnachten 2019 lieferte das Heizwerk Engelberg bereits Fernwärme in Richtung Dorfkern. Diesen Herbst konnte seine Einweihung in kleinem Rahmen nachgeholt werden.

Das Heizwerk Engelberg wurde 2019 in Betrieb genommen. Bild: Corinne Glanzmann (Engelberg, 11. Dezember 2019)

Eigentlich war ein dreitägiges Eröffnungsfest – mit Bevölkerung, Unternehmern und Behörden – angedacht gewesen, um die Einweihung des Heizwerks Engelberg zu feiern. Aufgrund der Coronasituation musste die Heizwerk Engelberg AG diese Feier im Jahr 2020 auf unbestimmte Zeit verschieben. Dieses Jahr habe die Eröffnung nun in kleinerem Rahmen gefeiert werden können, heisst es in einer Medienmitteilung des Unternehmens vom 20. Dezember. Mit Vertretern der Einwohnergemeinde, der Bürgergemeinde und des Benediktinerklosters fand am 5. November die langersehnte Einweihung statt.

Abt Christian vom Benediktinerkloster Engelberg segnete das Heizwerk ein. Danach führte Othmar Zgraggen, zuständig für Entwicklung und Verkauf, die Teilnehmenden durch das Heizwerk und erklärte den Vorgang vom Holz zur Fernwärme.

Der Weg von der Unterzeichnung zur Heizwärme Am 19. Mai 2015 wurde die Heizwerk Engelberg AG gegründet. Bereits im November 2015 durften die ersten Absichtserklärungen zwischen dem Benediktinerkloster Engelberg, der Bürgergemeinde Engelberg und der Einwohnergemeinde Engelberg unterzeichnet werden. Ein Jahr nach der Gründung, also im Mai 2016, unterzeichneten die ersten Privatpersonen die Absichtserklärungen für den Fernwärmeanschluss. Für das Heizwerk in Engelberg wurden diverse Standorte evaluiert. Letztlich entschied sich der Verwaltungsrat für den Standort Ghärstli, an welchem auch der Regierungsrat im Frühling 2018 der Umzonung zustimmte. Im Frühling 2019 traf die Baubewilligung ein und bereits im Frühsommer wurde mit dem Bau des Heizwerks begonnen. Kurz vor Weihnachten durfte dann auch das erste Mal geheizt werden. Nur wenige Tage später lieferte die Fernwärmeleitung das erste Mal ökologische Wärme in Richtung Dorfkern Engelberg.

Nebst Ein- und Mehrfamilienhäusern würden auch Hotelbetriebe und Restaurants von der CO 2 -neutralen Wärmeenergie aus heimischen Quellen profitieren, so das Heizwerk. So seien bislang 8300 Meter Fernwärmeleitung verlegt sowie über 50 Liegenschaften angeschlossen worden.

Ans Heizwerk Engelberg sind bereits über 50 Liegenschaften angeschlossen. Bild: PD

Es befinden sich bereits grosse Projekte in der Planungsphase

Die maximale Heizkesselleistung im Heizwerk Ghärstli betrage Stand heute 7500 Kilowatt. In den nächsten Jahren plane die Heizwerk Engelberg AG weitere Verdichtungen innerhalb und ausserhalb des Dorfkerns Engelberg. Grosse Projekte wie beispielsweise die Gebiete Terrace, Oberbergstrasse, aber auch das Schwimmbad seien in der Planungsphase. (mah)