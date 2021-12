Engelberg Den Traum vom Fliegen wieder leben: Junger Einheimischer springt von der Titlis-Schanze 50 Jahre alt musste die Titlis-Schanze werden, bis erstmals ein Einheimischer wettkampfmässig vom Backen flog. Dabei war Lean Niederberger vor einem halben Jahr noch weit davon entfernt, Skispringer zu sein.

Der 18-jährige Lean Niederberger startet am Engelberger Continentalcup vom 27. und 28. Dezember. Sein grosses Vorbild ist Simon Ammann. Bild: Andrea Hurschler

Es war ein gewaltiger «Juitz», den Lean Niederberger zu Beginn der Weihnachtswoche von sich gab, als er bei seinem ersten Trainingssprung auf der Titlis-Schanze die Skisprunglatten bei 135 Metern aufsetzte. Worte brauchte es in diesem Augenblick keine. Der Blick in seine Augen sagte mehr als viele Worte. Und dies war auch Stunden später immer noch der Fall, als er sich an diesem Tag mit der Gondelbahn zur letzten Trainingseinheit zum Anlauf der Titlis-Schanze hinauf chauffieren liess.

«Das alles ist ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für mich», sagt der 18-jährige Engelberger und spricht dabei das an, was am 27. und 28. Dezember noch folgen wird – die Qualifikation und somit die Teilnahme am FIS-Continentalcup in Engelberg. Er ist damit der erste Skispringer aus dem Klosterdorf überhaupt, der in der nunmehr 50-jährigen Geschichte der Titlis-Schanze einen Wettkampf auf der grössten Skisprunganlage der Schweiz bestreiten kann. Vorspringer war Lean Niederberger schon einmal. Genauso wie dies auch Bruno Amstutz, Hubert Mathis und Daniel Häcki waren.

Sein Vorbild ist Simon Ammann

Eigentlich hätte Lean Niederberger in den Tagen vor Weihnachten die Schulbank in der Stiftsschule drücken müssen. Hatte er doch vor einem halben Jahr seinen Traum, einmal genauso wie sein grosses Vorbild Simon Ammann Skispringer zu sein, ein Jahr zuvor begraben. Ein Traum, den Lean Niederberger schon als kleines Kind hatte und dafür ins nationale Leistungszentrum der Skispringer nach Einsiedeln zog. Doch irgendwann stimmte es für den Menschen Lean in diesem anderen Klosterdorf nicht mehr und als Konsequenz davon verabschiedete er sich vom Skisprungsport. «Dieser Schritt war nicht einfach», sagte er damals und begann diese Wende in seinem noch jungen Sportlerleben zu akzeptieren.

Lean Niederberger bereitet sich auf seinen Sprung vor. Bild: Andrea Hurschler

Er hat die Chance gepackt

Doch das Leben hält immer wieder Überraschungen bereit. Und so begannen sich die Ereignisse kurz vor Schulstart im August dieses Jahres zu überstürzen. «Auf die telefonische Anfrage, ob ich nicht wieder Skispringen möchte und der nachfolgenden Begründung gab es für mich nur eine Antwort: Ja, ich will wieder Skispringen.» Der Grund für diesen Wandel liegt bei der Schweizerischen Sportmittelschule Engelberg. Weil auch mit Sina Arnet – sie sprang vor Weihnachten nach der Österreicherin Eva Pinkelnig erst als zweite Frau von der Titlis-Schanze (siehe Infobox) – eine weitere talentierte Skispringerin aus Engelberg kommt, öffnete sich bei der Talentschmiede für Schneesportler eine Tür mit der Möglichkeit zur Benutzung der Infrastruktur und Trainingsmöglichkeiten. «Diese Chance musste ich einfach packen», sagt Lean Niederberger.

Sie gehören zur Zukunft des Skispringsports: Sina Arent und Lean Niederberger. Bild: Andrea Hurschler

Seit August lebt Lean Niederberger wieder den Traum vom Fliegen mit jeder Faser seines Herzens. Und wie er dies tut. Nach kaum zwei Monaten Training wird der für den Skiclub Bannalp-Wolfenschiessen startende Athlet im Oktober dieses Jahres Schweizermeister bei den Junioren. Der Schnellzug Lean hat Fahrt aufgenommen. Bei Wettkämpfen im Rahmen vom FIS-Cup in Kandersteg holt er sich die notwendigen FIS-Punkte, um in Engelberg am Continentalcup zu starten und kurz vor dem Engelberger Weltcup-Wochenende bei Wettkämpfen im österreichischen Seefeld folgten Top-Ten-Platzierungen im Alpen-Cup.

Und jetzt folgt der Schritt in die nächst höhere Wettkampfstufe. Er freue sich «uwadlich» auf die zwei Wettkämpfe und auch darauf, «dass die Titlis-Schanze damit auch wettkampfmässig zu meiner Heimschanze wird.» Druck macht sich Lean Niederberger keinen. «Locker bleiben und dabei mein bestes Skispringen auspacken», lautet seine persönliche Zielvorgabe für die Wettkämpfe vom Montag und Dienstag.