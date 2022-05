Engelberg Der «Hahnenblick» feiert Jubiläum Seit zehn Jahren bewirtet Gastgeber Marcel Ineichen seine Gäste im Hotel & Restaurant Hahnenblick.

Gastgeber Marcel Ineichen (links aussen) feierte gemeinsam mit Gästen und Angestellten das 10-Jahr-Jubiläum. Bild: PD

Vor zehn Jahren, am 4. Mai 2012, öffnete das damals neu renovierte Hotel & Restaurant Hahnenblick wieder seine Türen. Seither verwöhnt Gastgeber Marcel Ineichen seine Gäste mit Humor und feinem Essen. «Das A und O sind unsere frischen Produkte. Hier setze ich hauptsächlich mit einem stetig wechselnden Marktangebot auf nachhaltige, regionale und saisonale Produkte», wird Ineichen in einer Mitteilung zitiert. Auch die assortierte Weinkarte lasse sich fast wie ein Reiseführer durch die Weingegenden Europas und der Schweiz lesen. Der gebürtige Luzerner aus Eich, der im Restaurant Hahnenblick oft selber hinter dem Herd steht, serviert und nebst dem Restaurant auch das dazugehörige Hotel mit zwölf Zimmern führt, wurde 2019 für seine langjährige Arbeit im Klosterdorf geehrt – mit einem Eintrag in die Gilde etablierter Schweizer Gastronomen.

Am Sonntag, 1. Mai, feierte Marcel Ineichen, der gemeinsam mit Peter Rölli und Peter Waller vor zehn Jahren die Hotel Hahnenblick AG gründete, nun das kleine Jubiläum des Dreisternehotels samt Restaurant – natürlich gemeinsam mit seinen Gästen, Angestellten und Freunden. (inf)