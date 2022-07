Engelberg Der Hausherr greift in die Tasten Zum Abschluss der Konzertreihe «Engelberger Orgelsommer» greift der Stiftsorganist Alessandro Valoriani in die Tasten. Er wird dabei Werke von Johann Sebastian Bach, aber auch vom Schweizer Komponisten Joachim Raff, Jean Langlais und Flor Peeters zum Besten geben.

Der Engelberger Stiftsorganist Alessandro Valoriani. Bild: PD

Keiner kennt die grösste Orgel der Schweiz mit ihren 9097 klingenden Pfeifen so gut wie Alessandro Valoriani. Seit 2015 ist er erster Stiftsorganist des Klosters Engelberg und in dieser Funktion sowohl für die musikalische Gestaltung der Gottesdienste, wie auch für die Programmzusammenstellung der Konzertreihe «Engelberger Orgelsommer» verantwortlich. Auch wenn er es so nie sagen würde, war sein eigenes Konzert bisher immer der eigentliche Höhepunkt.

In diesem Jahr greift der 1964 geborene Orgelvirtuose am Mittwoch, 3. August in die Tasten und wird mit seinem Programm nochmals ein musikalisches Feuerwerk zünden.

Zum Auftakt seines Konzerts nimmt Alessandro Valoriani an der Chororgel Platz, an der bereits Felix Mendelssohn Bartholdy bei seinem Engelberger Besuch im Jahre 1831 gespielt hatte. Das vom Stiftsorganisten interpretierte Werk stammt von Johann Sebastian Bach. An der grossen Orgel spielt Alessandro Valoriani zuerst ein Stück des Schweizer Komponisten Joachim Raff aus Lachen im Kanton Schwyz, ehe er sich dann Stücken jüngerer Komponisten wie Jean Langlais und Flor Peeters widmen wird. «Auch wenn ich die beiden Orgeln in der Klosterkirche in- und auswendig kenne, sind für mich die Konzerte immer wieder eine ganz besondere Herausforderung.» Vor seinem Studium am Konservatorium Luzern bei Jean-Marc Pulfer und Marie-Claire Alain mit erlangen des Konzertreifediploms, wurde die musikalische Karriere von Alessandro Valoriani mit drei nationalen Preisen für Klavierduo in Italien gekrönt. (pd)