Engelberg Die Einwohnergemeinde erhebt die Tourismusabgaben künftig selbst Bisher hat diese Aufgabe die Engelberg-Titlis Tourismus AG übernommen. Die neue Praxis soll effizienter sein.

Der Einwohnergemeinderat Engelberg hat beschlossen, dass die Tourismusabgaben zukünftig von der Einwohnergemeinde selbst veranlagt werden. Wie die Gemeinde mitteilt, habe sich in den letzten Monaten gezeigt, dass die bisherige Praxis überdenkt werden müsse. Momentan ist es die Engelberg-Titlis Tourismus AG (ETT AG), welche die Tourismusabgaben veranlagt und einzieht. Diese bestehen in Engelberg aus der Beherbergungsgebühr und der Tourismusförderungsabgabe. 20 Prozent der Abgaben werden der Einwohnergemeinde für den Betrieb und den Unterhalt der touristischen Infrastruktur weitergeleitet. Das Tourismusreglement sieht vor, dass die Veranlagung und der Bezug an eine juristische Person des privaten oder des öffentlichen Rechts delegiert werden kann. Davon hat der Einwohnergemeinderat Engelberg nun Gebraucht gemacht.

Beherberger, Zweitwohnungsbesitzer und das Engelberger Gewerbe bezahlen Tourismusabgaben. Im Bild der Titlis Cliff Walk. Bild: Manuela Jans-Koch (Engelberg, 14. Januar 2022)

Den Antrag dafür hat die Engelberg-Titlis Tourismus AG gemacht, da die Gemeinde über die benötigten Daten verfügt und Mutationen bei den Abgabepflichtigen eher erfassen kann. Diese Daten musste die ETT AG bisher erst einholen. «Wir sind der Meinung, dass die Erhebung von der Gemeinde effizienter gemacht werden kann», sagt Direktor Andres Lietha auf Anfrage und betont: «Es geht nur um die Erhebung. Die Gelder für die Verwendung kommen trotzdem im gleichen Umfang zu uns wie bisher.»

Laut Bendicht Oggier, Geschäftsführer der Einwohnergemeinde Engelberg, hätte kein grosser Druck für die Änderung bestanden. «Es ist immer gut, etwas zu verbessern», sagt er. Trotzdem, für die Gemeinde ist die Erhebung der Tourismusabgabe mit einem Initialaufwand verbunden. Bendicht Oggier geht davon aus, dass Synergien genutzt werden können, wenn die Veranlagung und das Inkasso über die Gemeinde abgewickelt werden. Bereits heute stellt die Gemeinde den Eigentümern von Wohnungen Abgaben in Rechnung. Bendicht Oggier ist überzeugt: «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt.»

Die Umsetzung soll kostenneutral erfolgen, heisst es seitens der Gemeinde weiter. Dies bedeute, dass die zusätzlichen personellen Aufwände für die Veranlagung mittels einer Anpassung des Verteilschlüssels der Tourismusabgaben zwischen der Einwohnergemeinde und der Engelberg-Titlis Tourismus AG abgegolten sind. Derzeit laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Übernahme. Das konkrete Datum ist noch nicht bekannt, die Übernahme soll aber noch im aktuellen Jahr erfolgen. Sobald dieses feststeht, werden die Abgabepflichtigen direkt informiert.

Engelberg wurde im Wirkungsbericht gelobt

Im vergangenen Herbst hatte die Obwaldner Regierung die Erhebung und Verwendung der Tourismusabgaben überprüft und dem Kantonsrat darüber Bericht erstattet. Im Wirkungsbericht zum Tourismusgesetz stellte der Regierungsrat fest, dass das Tourismusgesetz noch nicht für alle Leistungsträger zufriedenstellend umgesetzt ist. Engelberg kam dabei allerdings gut weg, die ETT AG vermarkte Engelberg effektiv und effizient. Für die Weiterentwicklung des Tourismus würden aktiv Massnahmen ergriffen, die Marke Engelberg-Titlis sei etabliert und habe eine internationale Ausstrahlung.

Die Regierung hatte damals im Bericht unter anderem angekündigt, zu prüfen, ob die zukünftigen Aufgaben der Obwalden Tourismus AG (OT AG), ihre Organisation und das Marketing angepasst werden sollen. Auch die Berechnung der Tourismusbeiträge an die OT AG und die ETT AG solle überprüft werden.