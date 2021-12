Engelberg Die heimlichen Stars der Titlis-Schanze Die Scheinwerfer sind aus und die weltbesten Skispringer haben Engelberg wieder verlassen. Zurück bleiben die heimlichen Stars an der Titlis-Schanze – das Schanzenteam.

Ohne Steigeisen geht nichts bei der Nachbesserung vom K-Punkt zur besseren Orientierung für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Bild: Beat Christen (Engelberg, 19. Dezember 2021)

Sie waren am Morgen die Ersten und am Abend die Letzten auf dem Platz. Das Team von Schanzenchef Robi Hurschler. Und das nicht bloss am Weltcup-Wochenende. Seit Wochen hatte die Crew die grösste Skisprunganlage der Schweiz zur perfekten Bühne für die weltbesten Skispringer vorbereitet. Eine top hergerichtete Schanze ist das wichtigste Element, um den Athleten und Skisprungfans Wettkämpfe von jener Qualität zu bieten, wie man sie am Wochenende in Engelberg erleben durfte. Wie schon seine Vorgänger im Amt als Schanzenchefs, kann auch Robi Hurschler auf ein eingespieltes Team zählen, «wo jeder weiss, was zu tun ist». Eine Mannschaft mit vielen individuellen Spezialisten wie die Techniker um Anlauf-Guru Paul Töngi, die um den idealen Mix von Schnee und Wasser für die Herrichtung der Anlaufspur wissen. Oder Berggänger wie Peter Hurschler, die sich Gämsen gleich mit Steigeisen in der 37 Grad steilen Aufsprungbahn bewegen und der Anlage den letzten kosmetischen Schliff verpassen.

Sind die TV-Kameras an und die Scheinwerfer auf die Skispringer gerichtet, tritt das Schanzenteam nur im äussersten Notfall in Erscheinung. Die Bühne überlassen sie dann den anderen. «Bei solch idealen Bedingungen wie am Wochenende können wir die Wettkämpfe auch ein wenig geniessen», sagt der Chef. Das schon früh am Morgen bei tiefen Minustemperaturen begonnene Tagwerk mit zum Teil klammen Fingern ist längst abgehackt. Selbst langjährige Mitglieder vom Schanzenteam staunen immer wieder über die Leistungen der Skispringer. Es ist Abend geworden. Die Nationalhymne für den Sieger ist verklungen. Zeit für das Schanzenteam, welches Heinzelmännchen gleich wieder in Erscheinung tritt, um die Schanze für den nächsten Wettkampf wieder auf Vordermann zu bringen. «Bei schlechtem Wetter mit Schneefall sind dies dann lange Tage», weiss Robi Hurschler aus früheren Jahren zu berichten. «Umso mehr sind wir dankbar, wenn uns wie am Wochenende nur der Nebel ab und zu einen Streich spielen wollte.»

Peter Hurschler (links) ist einer der dienstältesten im Schanzenteam. Bild: Beat Christen (Engelberg, 19. Dezember 2021)

Und weiter geht's

Nach dem intensiven Weltcup-Wochenende zurücklehnen gibt es für Robi Hurschler und sein Team nicht. Es gilt die Titlis-Schanze weiterhin in Schuss zu halten für die zwei Wettkämpfe im Rahmen vom FIS-Continentalcup am 27. und 28. Dezember. «Schliesslich soll auch die zweite Garde der Skispringer eine genauso perfekt präparierte Schanze vorfinden wie die Stars der Skisprungszene.» Wetterbedingungen, wie sie gerade jetzt vorherrschen, wären da hilfreich. Schneefall oder auch Regen sind gleichbedeutend mit zusätzlichen Arbeitsstunden. Dies würde jedoch nichts daran ändern, mit gleichem Herzblut die Arbeit anzupacken.

Motivieren muss Robi Hurschler seine «Heinzelmännchen» nicht. «Der schönste Lohn ist der Dank der Trainer und Athleten. Und wenn die Schweizer Skispringer zusammen mit dem japanischen Team die kommenden Tage für Trainingseinheiten auf unserer Schanze nutzen», so der Engelberger. Auch dann werden sie am Morgen die Ersten und am Abend die Letzten sein, die man auf dem Gelände antrifft.