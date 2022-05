Engelberg Die Schul- und Gemeindebibliothek feiert Jubiläum Seit 25 Jahren bereichert die Bibliothek in Engelberg Jung und Alt. Am Wochenende wird das Jubiläum gefeiert – mit einer Diashow, einer Vernissage und natürlich einem Apéro.

12’000 Medien finden sich in der Engelberger Schul- und Gemeindebibliothek. Neben Büchern aus dem Bereich Belletristik und Sachbücher für Kleinkinder bis Erwachsene haben sich vor allem die sehr beliebten Hörbücher und auch DVDs ihren Platz in der Bibliothek gefunden. Der Bestand aber auch die Öffnungszeiten wurden in den vergangenen Jahren immer wieder ausgebaut und erweitert. «Neben der Zusammenarbeit mit der Schule und der Leseförderung der Kinder und Jugendlichen ist es uns ein grosses Anliegen geworden, die Bibliothek immer mehr als einen Ort der Begegnung in unserem Dorf einzurichten», heisst es in einer Mitteilung der Bibliothek. Diverse Veranstaltungen seien so zum festen Bestandteil der Bibliothek geworden.

Geeigneter Zeitpunkt erwischt

Im Mai 2007 öffnete die Schul- und Gemeindebibliothek erstmals ihre Türen. Bereits 1994 ergriff der Kulturverein Engelberg die Initiative und stellte den Antrag zum Aufbau einer gemeindeeigenen Bibliothek. Der Zeitpunkt war günstig, wie es in einer Mitteilung der Bibliothek heisst. Denn zum einen wurde im Nachtrag zum Schulgesetz die Einrichtung einer zeitgemässen Schulbibliothek verpflichtend, zum anderen nahmen die Pläne für einen Ausbau des Dorfschulhauses konkrete Formen an. Die Raumfrage für eine Bibliothek konnte mit dem Umbau verknüpft werden und ein geeigneter Ort im Schulhaus Aeschi mit einer direkten Verbindung zur Schule sowie einem eigenen Eingang gefunden werden. Nach der Zustimmung des Gemeinderates stellte das damalige Bibliotheksteam unter der Leitung von Lis Fuchs knapp 4500 Bücher zur Ausleihe bereit. Und die Leserinnen und Leser aller Alterskategorien liessen nicht lange auf sich warten.

Die Künstlerin des Wandbildes «Bücherwelt Engelberg» wird am Samstag vor Ort sein und an der Vernissage teilnehmen. Bild: PD

Ein Rückblick in Bildern

Am Samstag, 14. Mai, lädt die Schul- und Gemeindebibliothek Engelberg nun von 10 bis 12 Uhr zu einem Jubiläumsanlass ein. So findet eine Vernissage vom Wandbild «Bücherwelt Engelberg» mit der Frutiger Künstlerin Sandra Gujer ein. Eine Diashow bietet einen Rückblick auf die vergangenen Jahre, während der Jubiläumsapéro mit Gemeinderätin Cornelia Amstutz zum Austausch einlädt. Das Bibliotheksteam freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. (inf)