Engelberg Einbrecher konnten auf der Flucht verhaftet werden In der Nacht auf Donnerstag brachen drei Männer in den Golfclub ein und verursachten einen hohen Sachschaden. Die Polizei konnte sie nach kurzer Zeit in Oberdorf aufhalten.

In der Nacht vom 29. Juli verschafften sich laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Obwalden drei Männer gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Golfclubs und dessen Restaurant in Engelberg. Im Innern wurden mehrere Türen mit hohem Sachschaden geöffnet. Kurz vor 1 Uhr wurde bei der Einsatzleitzentrale der Kapo Obwalden Alarm ausgelöst. Der Täterschaft gelang es, das Objekt vorerst ungesehen zu verlassen. Im Zuge der Ermittlungen und in enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Nidwalden konnte die Täterschaft in Oberdorf angehalten und vorläufig festgenommen werden. Bei der mutmasslichen Täterschaft handelt es sich nach Angaben der Polizei um drei Männer im Alter zwischen 27 und 35 Jahren aus Rumänien. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Golfclub. PD

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Ob Wertsachen oder Gegenstände entwendet wurden, sowie der genaue Tathergang sind Gegenstand der laufenden Untersuchung. Diese werden durch die Staatsanwaltschaft Obwalden und die Kantonspolizei geführt.

Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Obwalden auch die Kantonspolizei Nidwalden. Für die Durchsuchung des Fluchtfahrzeuges wurden die Spezialisten des Grenzwachkorps beigezogen.