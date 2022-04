Engelberg Einwohnergemeinde subventioniert weiterhin die Durchführung des Weltcup-Skispringens Das Geschäft wird der Talgemeinde vom 24. Mai zur Genehmigung unterbreitet.

Die Einwohnergemeinde Engelberg werde die ETV GmbH auch künftig für die Durchführung der Weltcup-Skispringen in Engelberg subventionieren, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die letzte Unterstützung von jährlich jeweils 95’000 Franken sowie die Defizitgarantie von maximal 100’000 Franken wurde durch die Talgemeinde letztmals am 25. August 2020 beschlossen und galt für die Jahre 2020 und 2021.

«Aufgrund der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen und der gleichzeitig unbestrittenen Bedeutung des Weltcup Skispringens ist der Einwohnergemeinderat bereit, den jährlichen Beitrag der Einwohnergemeinde Engelberg vorläufig für ein Jahr befristet weiter zu führen», so die Gemeinde. Die Zeit solle genutzt werden, um offene Fragen im Zusammenhang mit den momentan herausfordernden Rahmenbedingungen sowie den allgemeinen Kostenentwicklungen zu klären. Danach solle die Situation langfristig beurteilt und ein Gemeindebeitrag neu festgelegt werden. Das Geschäft werde der Talgemeinde vom 24. Mai zur Genehmigung unterbreitet. (PD/KG)