Engelberg Entführter Ukrainer wurde «erheblich» verletzt aufgefunden – finanzielle Tatmotive im Vordergrund Die Untersuchungen im mysteriösen Entführungsfall von Engelberg gehen weiter – interkantonal und international. Dazu haben die Behörden einen ausserordentlichen Staatsanwalt eingesetzt.

Blick auf Engelberg. Leserbild: Caroline Pirskanen (25. 1. 2023)

Kurz nach Mitternacht am Freitag, 24. Februar, war in Engelberg ein ukrainischer Staatsangehöriger, der seit mehreren Jahren in der Schweiz lebt, entführt worden. Er war aus der Tiefgarage seines Wohnorts entführt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Obwalden damals mit. Aufgrund mehrerer Medienanfragen zum kuriosen Fall wenden sich die Strafverfolgungsbehörden nun erneut an die Öffentlichkeit.

Der Mann sei am frühen Freitagmorgen in Oberriet SG von Passanten erheblich verletzt aufgefunden und durch den Rettungsdienst hospitalisiert worden, so die Obwaldner Staatsanwaltschaft. Zwischenzeitlich habe er das Spital wieder verlassen können. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften der Tat finanzielle Motive zugrunde liegen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Einen politischen Hintergrund hatte die Staatsanwaltschaft schon vorher ausgeschlossen.

Umfangreiche interkantonale Ermittlungen

Die Kantonspolizei Obwalden hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Obwalden umgehend intensive Ermittlungen eingeleitet. Zudem sind weitere kantonale Polizeikorps und ausländische Polizeidienststellen an den Ermittlungen beteiligt.

Die Verfahrensführung liegt bei der Staatsanwaltschaft Obwalden, welche dazu einen ausserordentlichen Staatsanwalt eingesetzt hat. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden, auch auf Anfrage hin, keine weiteren Angaben gemacht. Sobald neue zu kommunizierende Erkenntnisse vorliegen, werde wieder informiert. (dvm)