Engelberg bremst Umnutzung von Gewerberäumen in Wohnungen Im definierten Bereich der Planungszone ist es ab sofort nicht mehr erlaubt, Räume im Erdgeschoss zu Wohnungen umzunutzen. Die Nutzung dieser Räume wird auf gewerbliche Tätigkeiten beschränkt.

Die Planungszone im Zentrum von Engelberg. (Bild: PD)

Auslöser für die Planungszone ist laut einer Medienmitteilung die Tatsache, dass der Einwohnergemeinderat in den vergangenen Wochen und Monaten mit Gesuchen und Voranfragen für Umnutzungen von bestehenden Räumlichkeiten für Gewerbe und Gastronomie zu neuen Wohnungen im Dorfzentrum konfrontiert wurde. «Es gibt also im Engelberger Dorfzentrum Liegenschaftseigentümer, welche mit dem Gedanken spielen, bisherige Gewerberäume oder Restaurants in Wohnungen umzunutzen», schreibt der Gemeinderat.

Die vom Gemeinderat genehmigte Strategie der Tourismusdestination Engelberg sehe unter anderem vor, dass das Dorfzentrum im Bereich zwischen Bahnhof und Kloster besser vernetzt und belebt werden soll. Die Tourismusdestination Engelberg sei auf ein lebendiges und attraktives Dorfzentrum angewiesen. Neue Wohnungen anstelle von Restaurants, Gewerberäumlichkeiten oder Hotelbetten widersprächen diesem Ziel und führten zu neuen Zielkonflikten. Im Rahmen der nächsten Ortsplanungsrevision solle diesem Anliegen in der Bau- und Zonenordnung Rechnung getragen werden. Neue Wohnungen im Erdgeschoss auf Kosten von Läden oder Restaurants seien nicht im Interesse des Einwohnergemeinderates und sollen daher vorläufig, bis die nächste Ortsplanungsrevision abgeschlossen werden kann, mit einer Planungszone verhindert werden. Vorläufig verhindert werden soll auch die Umnutzung von Hotels zu Wohnungen, bis die nächste Ortsplanungsrevision abgeschlossen werden kann, verhindert werden.

Gemeinderat will Entwicklung abwarten

Der Einwohnergemeinderat hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche sich mit der Attraktivierung des Dorfzentrums befasst, um die Ziele der aktuellen Tourismusstrategie zu erreichen. Zudem könne erfreulicherweise beobachtet werden, dass die Übernachtungszahlen der Gäste aus der Schweiz und aus Europa wieder ansteigen. In diesem aktuellen Umfeld will der Einwohnergemeinderat verhindern, dass Hotelbetten oder Gewerberäumlichkeiten auf Kosten von Wohnungen verschwinden und erst einmal abwarten, in welche Richtung die weitere Entwicklung geht.

Die Planungszone tritt mit Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft. Sie gilt fünf Jahre und kann vom Regierungsrat verlängert werden, wenn dies sachlich begründet ist. Die Planungszone kann aber vom Einwohnergemeinderat auch jederzeit widerrufen werden. Der Plan der betroffenen Gebiete und die dazugehörigen Bau- und Nutzungsvorschriften werden auf der Gemeindekanzlei Engelberg 30 Tage öffentlich aufgelegt. Während dieser Auflagefrist kann beim Einwohnergemeinderat Engelberg schriftlich und begründet Einsprache erhoben werden. Einer solchen kommt allerdings keine aufschiebende Wirkung zu. (pd/mu)

Planungszone Dorfzentrum Engelberg - Fragen und Antworten.pdf