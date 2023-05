Engelberg Erstmals findet in der Schweiz ein Weltcup-Skispringen der Frauen statt Die Weltelite der Skispringerinnen misst sich wie die Männer vom 15. bis 17. Dezember 2023 auf der Gross-Titlis-Schanze in Engelberg.

Was schon länger durchgesickert ist und im provisorischen Weltcup-Kalender zu lesen war, ist nun definitiv von der FIS, Swiss-Ski sowie dem bestätigt: In Engelberg – und damit auch schweizweit – wird erstmals ein Skisprung-Frauenweltcup durchgeführt, wie das lokale Organisationskomitee von FIS Skisprung Weltcup Engelberg am Donnerstag mitteilte. Die Skispringerinnen springen am selben Wochenende wie die Männer, vom 15. bis 17. Dezember 2023, über die Gross-Titlis-Schanze.

Engelberg möchte das Frauenskispringen stärken

«Für mich ist es eine Herzensangelegenheit. Das Frauenskispringen hat Zukunft und die Skispringerinnen verdienen einen starken Wettkampfkalender», wird OK-Präsident Bernhard Aregger in der Mitteilung zitiert. Als die Anfrage seitens FIS kam, Frauen- und Männerwettbewerbe an einem Wochenende durchzuführen, sei für das Engelberger Organisationskomitee deshalb schnell klar gewesen, dass ein solcher Event möglich gemacht werden soll.

Die Finanzierung sowie das Erstellen des Zeitprogramms bringen einige Herausforderungen mit sich: So müssen beispielsweise neben den Wettkämpfen auch die Trainings und Qualifikationen durchgeführt werden. Zudem gehe es darum, Frauen und Männern möglichst attraktive Fernsehsendezeiten zu ermöglichen. Die Weltcup-Springen in Engelberg dauern deshalb neu drei statt wie bis anhin zwei Tage. Geplant ist ein Frauenspringen am Freitagabend, am Samstag messen sich Frauen und Männer und am Sonntag schliessen die Männer das Engelberger Weltcup-Wochenende ab.

Die Engelbergerin Sina Arnet – hier bei einem Trainingssprung auf der Gross-Titlis-Schanze – freut sich auf das Weltcup-Skispringen vor eigenem Publikum. Bild: PD

Sina Arnet freut sich auf das Heimspringen

Für eine Engelbergerin ist dieser Entscheid für den Frauen-Weltcup ein ganz besonderer: Die 17-jährige Sina Arnet sammelte in der vergangenen Saison ihre ersten Weltcup-Punkte und dürfte – wenn weiterhin alles rund läuft – für die Wettkämpfe in Engelberg gesetzt sein: «Seit ich ein kleines Mädchen bin, ist es mein Traum, hier in Engelberg springen zu können», wird sie zitiert. Den Traum vom Sprung konnte sie sich 2021 erfüllen, als sie im Rahmen eines Trainings erstmals und als zweite Frau überhaupt über die Gross-Titlis-Schanze sprang. Dass sie nun wettkampfmässig über ihre Heimschanze springen darf, ist für die junge Engelbergerin ein ganz besonderer Moment. (zim)