Am Unterwaldner Biertag trifft man «teils richtige Bierjäger»

Am Samstag wird es in Engelberg von 14 bis 21 Uhr hopfig zu und her gehen. Dann findet zum fünften Mal der Unterwaldner Biertag statt. Christian Niederberger vom OK erklärt, was die Bierliebhaber erwartet.