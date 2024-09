Engelberg Gemeinde soll mehr ans Skispringen zahlen – eine Viertel Million jährlich Die Kosten fürs Weltcup-Skispringen sind gestiegen – aus mehreren Gründen. Der fixe Gemeindebeitrag soll daher mehr als verdoppelt werden.

Es ist jeweils eines der Highlights in Engelberg, wenn kurz vor Weihnachten die weltbesten Skispringer von der Grosstitlis-Schanze abheben, im Kampf um jeden Zentimeter, verfolgt von Zuschauenden vor Ort und weltweit vor dem Fernseher.

Blick von der Grosstitlis-Schanze auf Engelberg. Auf dem Bild Killian Peier. Bild: Keystone/Philipp Schmidli

(Engelberg, 17. 12. 2022)

Das ist der Gemeinde Engelberg denn auch jährlich 95’000 Franken wert. Nebst diesem fixen Beitrag sichert die Gemeinde der Engelberg-Titlis-Veranstaltungs GmbH (ETV) als Veranstalterin des Skispringens auch eine Defizitgarantie von weiteren 100’000 Franken zu. Für die Ausgabe 2021 wurden davon 75’300 Franken beansprucht, für die letztjährige Ausgabe zeichnet sich ab, dass der ganze Defizitbeitrag beansprucht werden muss, womit das Weltcup-Skispringen den Engelberger Steuerzahlenden 195’000 Franken gekostet hat.

Die Gemeinde will den Anlass künftig jährlich mit 250’000 Franken unterstützen. Zusätzlich soll die ETV, die im Besitz der Gemeinde und der Tourismusorganisation Engelberg-Titlis-Tourismus (ETT) ist, einen unverzinslichen Kapitalbetrag von 200’000 Franken leisten, damit sich die Liquiditätssituation entspannt. Auch die ETT soll sich mit einem zinslosen Darlehen von 100’000 Franken beteiligen. Der Gemeinderat schreibt im «Gemeinde-Info» von einem Anlass mit langer Tradition, der einen grossen volkswirtschaftlichen Nutzen bringe und Engelberg in der ganzen Welt bekannter mache.

Versicherung und Heizen der Zelte schlagen zu Buche

Für ETT-Direktor Andres Lietha, der für den Anlass im OK mitarbeitet, führten mehrere Gründe zur Kostensteigerung. Nebst mehr als doppelt so hohen Prämien für die Ausfallversicherung würden die gestiegenen Energiepreise stark zu Buche schlagen. «Viel Energie und Geld braucht das Heizen der Zelte mit Öl. Darauf können wir aber bei Aussentemperaturen von teils minus 15 Grad nicht verzichten.» Man sei aber längerfristig auf der Suche nach einer besseren Lösung, stellt er in Aussicht. Die Einnahmen aus den Übertragungsrechten seien hingegen nur leicht gestiegen. «Zurzeit fehlen Schweizer Stars wie damals Simon Ammann, um noch mehr Tickets zu verkaufen», bedauert Lietha. Zuversichtlich stimme ihn ein Dutzend hoffnungsvolle Nachwuchstalente der Sportmittelschule Engelberg, insbesondere auch die Engelbergerin Sina Arnet.

Zudem werde der Anlass mit dem Frauenskispringen auch grösser, was ebenfalls Mehrkosten zur Folge habe. Die Weltcup-Springen in Engelberg dauern deshalb neu drei statt wie bis anhin zwei Tage (15. bis 17. Dezember). Geplant ist ein Frauenspringen am Freitagabend, am Samstag messen sich Frauen und Männer und am Sonntag schliessen die Männer das Engelberger Weltcup-Wochenende ab.

Andreas Lietha spricht von gut investiertem Geld. «Mit rund 17 Millionen Fernseh-Zuschauenden weltweit ist das Skispringen die grösste Marketingmassnahme Engelbergs mit einer Wertschöpfung und Marketinggegenwert von jährlich mehreren Millionen Franken.» Skispringen erfahre eine enorme internationale Beachtung, während Alpin-Skifahren wie zum Beispiel das Lauberhorn-Rennen vor allem im Alpenraum populär sei. «Dieses Potenzial möchten wir mit der Unterstützung der Gemeinde ausschöpfen und vor allem auch den Anlass für die Zuschauer und Zuschauerinnen vor Ort weiter ausbauen und noch attraktiver machen.»