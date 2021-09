Engelberg Grünes Licht fürs Projekt Titlis 3020 Der Regierungsrat hat die Zonenplanänderung der Gemeinde Engelberg genehmigt. Damit liegen die nötigen Grundlagen vor, um das Projekt Titlis 3020 zu realisieren.

(AH) Geplant ist einiges: Das Projekt Titlis 3020 umfasst den Umbau der Bergstation Rotair, die Umnutzung des bestehenden Richtstrahlturms, die Aufwertung des Verbindungsstollens sowie eine neue, einspurige Seilbahn zwischen den Stationen Stand und Klein-Titlis. Nun heisst es in einer Mitteilung des Kantons Obwalden, «dass die vom Regierungsrat genehmigte Teilrevision der Ortsplanung Engelberg die nötigen Grundlagen für eine zonenkonforme Realisierung des Projekts schafft». Die Richtplanänderung sei vom Bund genehmigt worden. Fehlen würden noch zwei Bewilligungen nach Seilbahnrecht durch den Bund sowie eine Baubewilligung für den Richtstrahlturm.

Das Gesamtverkehrskonzept soll den ÖV in Engelberg fördern. Archivbild: Corinne Glanzmann (Engelberg, 7. August 2018)

Ein zentrales Thema der Teilrevision der Ortsplanung war der Verkehr im Engelbergertal. «Durch das Grossprojekt ist ein Gästezuwachs zu erwarten, der auch Auswirkungen auf den Verkehr im Engelbergertal hat und damit gewisse Massnahmen notwendig macht», heisst es in der Mitteilung. «Mit dem Projekt direkt zusammenhängende Massnahmen werden bereits im Rahmen der laufenden Bewilligungsverfahren umgesetzt.» Dazu gehörten eine Plafonierung und Bewirtschaftung der bestehenden Parkplätze bei den Bergbahnen Engelberg – Titlis, die Förderung des öffentlichen Verkehrs sowie eine gezielte Information der Gäste über die Verkehrssituation.

Gemäss Mitteilung geht der Gesamtverkehr in Engelberg und im Engelbergertal jedoch über das Projekt Titlis 3020 und über den Tourismus hinaus. Dazu heisst es: «Im Gesamtverkehrskonzept, das der Kanton derzeit gleichzeitig zur Teilrevision der Ortsplanung von Engelberg erarbeitet, ist deshalb der Verkehr im Engelbergertal ein wichtiger Inhalt.» Dieses Gesamtverkehrskonzept wird im Januar 2022 im Kantonsrat behandelt.

Parkplatzgebühren sollen steigen

Vorgesehen ist unter anderem eine Plafonierung der öffentlich zugänglichen Parkplätze in der Gemeinde Engelberg. Gemäss Mitteilung ermöglichen höhere Parkgebühren und eine Teilbindung der damit erzielten Einnahmen eine Förderung des öffentlichen Verkehrs in und nach Engelberg sowie Massnahmen zur Dämpfung der Verkehrsspitzen beim Heimreiseverkehr an Winterwochenenden. Wegen der vorgesehenen Massnahmen sei zu erwarten,

«dass sich auch nach der erhofften Erholung des Tourismus und mit der Realisierung des Projekts Titlis 3020 die Verkehrssituation im Engelbergertal langfristig entspannt».