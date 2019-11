Engelberg lässt zum zweiten Mal über Schwimmbad-Standort abstimmen Déjà-vu in Engelberg OW: Die Stimmberechtigten sollen im Frühling erneut über den Standort des Schwimmbades abstimmen können. Dies hatten sie bereit 2012 getan, der Volksauftrag von damals wurde aber nie umgesetzt.

Das alte Schwimmbad Engelberg während einer Revision. (Bild: Corinne Glanzmann, Engelberg, 5. November 2014)

(sda) Denkbar knapp sprachen sich die Engelbergerinnen und Engelberger mit 689 zu 666 Stimmen dafür aus, dass das Schwimmbad Sonnenberg an den Standort Sporting Park verlegt wird. Das ist allerdings auch sieben Jahre später noch nicht geschehen. Der Einwohnergemeinderat will nun noch einmal über den Standort abstimmen lassen, wie er am Freitag mitteilte.

Nach der Abstimmung im Jahr 2012 präsentierte die Gemeinde 2014 ein Vorprojekt für die Verlegung, legte dieses 2015 aber wegen starker Kritik ad acta. Zuletzt lehnte das Stimmvolk 2018 einen Wettbewerbskredit für die Sanierung und Erweiterung des Sporting Park ab, in den auch das Schwimmbad integriert war.

Im vergangenen Jahr reichten zudem 500 Personen eine Petition ein, die den Erhalt des Schwimmbads am heutigen Standort fordert. Eine Initiative verlangte schliesslich die erneute Abstimmung über den Standort.

Zwar sei der Initiant mittlerweile verstorben, das Volksbegehren somit hinfällig, schreibt die Gemeinde. Die Entwicklung seit der Abstimmung zeige aber, dass eine erneute Auseinandersetzung mit dem Standort sinnvoll sei. Die Abstimmung finde voraussichtlich am 17. Mai statt.