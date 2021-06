Engelberg Martin Kurmann gewinnt den 200-Kilometer-Streckenflugpreis der Brunnibahnen Nun wurde der 200-Kilometer-Streckenflugpreis ab einem Startplatz im Brunni-Gebiet gewonnen. Aber nicht nur eine Person hat die erforderliche Strecke absolviert, gleich drei Piloten knackten die Marke.

Roman Barmettler, Geschäftsführer der Brunnibahnen, übergibt dem Sieger Martin Kurmann den verdienten Preis. Rechts im Bild: Marcel Schmid, der die längste Flugstrecke der drei Piloten zurücklegte. Bild: PD

(pd/lur) Die Brunnibahnen Engelberg AG hat einen Streckenflugpreis für Gleitschirmflieger ausgeschrieben. Zu gewinnen gab es je nach Startdatum bis zu 3000 Franken in bar für den ersten 200-Kilometer-Streckenflug (freie Strecke) ab einem offiziellen Startplatz im Brunni-Gebiet. Am 1. Juni war es nun so weit: Nach einem Flug über eine Gesamtzeit von acht Stunden und 41 Minuten und einer Strecke von insgesamt 228,73 Kilometern landete der Sieger Martin Kurmann sicher am Boden.

Sein Flug führte ihn vom Startplatz Schonegg aus in Richtung Sigriswil bei Interlaken über das Brienzer Rothorn bis zum Märcher Stöckli beim Klausenpass und endete in der Nähe von Emmetten. Martin Kurmann wurde zum Sieger erkoren, da er nach der Flugdistanz von 200 Kilometern als erster mit seinem Gleitschirm am Boden landete.

Zwei weitere Flüge über 200 Kilometer

Ebenfalls weit über 200 Kilometer flogen die beiden Gleitschirmpiloten Sebastian Benz (262,84 Kilometer und zehn Stunden und 15 Minuten Flugzeit) und Marcel Schmid (292,67 Kilometer und zehn Stunden und sechs Minuten Flugzeit), wobei letzterer einen neuen Brunni-Rekord aufgestellt hat. Diese Marken werden mit Bestimmtheit noch eine Weile Bestand haben, worauf die Piloten stolz sein können.

«Dass dieser Streckenflugpreis auch von einem Nicht-Streckenflugcrack gewonnen werden könnte, hat mich motiviert, in meinem heimeligen Fluggebiet die Wendepunkte weit auseinanderzusetzen, um so effizient die 200 Kilometer abzufliegen. Am Ende hat mich eine kleine Fehlentscheidung zu einer ‹frühen› Landung gezwungen, was jedoch zum Sieg geführt hat. Marcel und Sebi durften an diesem Tag noch über eine Stunde länger fliegen», sagt Sieger Martin Kurmann zu seinem Rekordflug.