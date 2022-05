Engelberg Sportmittelschule feiert ihre Erfolge Nach zweijähriger Pause konnte die Sportmittelschule Engelberg wieder eine Sportlerehrung durchführen. Durch eine vielseitige Moderation konnten die Gäste auch einen Einblick ins alltägliche Leben der Schülerinnen und Schüler gewinnen.

11 Bilder 11 Bilder Die Nominierten sitzen in entspannter Atmosphäre auf der Bühne. Bild: Veronika Rojek (Engelberg, 6. Mai 2022)

Auch wenn am vergangenen Freitag regnerische Wolken tief im Engelberger Tal hingen, wurden rund 150 geladene Gäste im prächtigen Ambiente des Kursaals Engelberg durch ein strahlendes Lächeln der Moderatorin Mia Näpflin willkommen geheissen. Das Bühnenbild erinnerte mit gemütlicher Sitzgruppe und moderner Chill-Lounge weniger an die vornehme Belle Epoque, sondern eher an ein lässiges WG-Wohnzimmer, in dem man gerne einen langen Trainingstag ausklingen lässt. So erhielt Mia Näpflin bei ihrer Moderation auch tatkräftige Unterstützung durch junge Talente aus den eigenen Reihen, die nicht nur mit viel Charme und Witz das Publikum zum Lachen brachten, sondern auch interessante Einblicke in den vielseitigen Alltag der Jugendlichen ermöglichten.

Viel mehr als nur Erfolg

«Die Sportschule ist ein Ort, wo Träume wachsen und wahr werden können», sagte Mia Näpflin. In einer leistungsorientierten Umgebung wird es jungen Menschen ermöglicht, ihre Persönlichkeit zu entdecken und zu entwickeln sowie um ihre Träume zu kämpfen. Doch jede Medaille hat zwei Seiten. Denn die Sportmittelschule ist auch gleichzeitig ein Ort, an dem Freundschaften geschlossen werden und wo die Teenager gemeinsam leben. Auch Peter Urs Naef, Verwaltungsratspräsident der Sportmittelschule, spricht in seiner Ansprache über die Gratwanderung zwischen Sportleistungszentrum und einem Daheim. «Wir haben den Anspruch, dass wir eine grosse Familie sind, und wir tun sehr viel dafür, dass wir die Werte hochhalten, wie wir miteinander umgehen.»

Da der Lebensmittelpunkt der Schülerinnen und Schüler im Sport liege, haben sie nicht viel Zeit für sozialen Umgang. Daher wird im Internat das Miteinander stark gefördert, indem Aufenthaltsräume für die jüngeren Jahrgänge zur Verfügung gestellt werden und die Älteren in Wohngemeinschaften ein alltägliches Zusammenleben gestalten. Seit dem Jahr 2021 wurde auch ein Spezial-Programm «Hauswirtschaft» eingeführt, was das Publikum mit lautem Schmunzeln begrüsste. Von Putzen über Kochen und andere häusliche Pflichten werden die Teenager nun nicht mehr herumkommen.

Eine neue Dreifach-Turnhalle im Tal der Olympiamedaillisten

Es wird klar, dass der Erfolg dieser Schule nicht nur auf hartem Training und strenger Disziplin beruht, sondern vor allem auch der Leidenschaft und dem Herzblut aller Beteiligten zu verdanken ist. «Um so einen Ort zu kreieren, braucht es die richtigen Mittel und die richtigen Leute mit einer Vision», betont Mia Näpflin. Dies sind unter anderem die Mitglieder des Gönnervereins der Sportmittelschule, die einen Check in der Höhe von 60'000 Franken an den Schulleiter Eskil Läuble übergeben konnten. Aber auch die Gemeinde Engelberg zeigte in der letztjährigen Abstimmung für das Projekt «Dreifach-Turnhalle», dass sie hinter ihren Athletinnen und Athleten steht. Durch die Kooperation zwischen Gemeinde, Kloster Engelberg und Sportmittelschule werden Platzprobleme beim Training in Zukunft der Vergangenheit angehören.

Die 5 Preisträger der Sportehrung 2022, (von links) Nadia Steiger Nordisch, Lean Niederberger Ski Alpin_Special Award, Alex Lotorto Snowboard Freestyle, Lenz Hächler Ski Alpin, Fabian Bösch Freeski_Special Award Veronika Rojek / Obwaldner Zeitung

Diesjährige Preisträger: Special Award «Ski alpin»: Lean Niederberger (Skispringen, Jahrgang 2003)

Special Award «Freestyle»: Fabian Bösch (Freeski, 1997)

Sportler des Jahres «Ski alpin»: Lenz Hächler (Ski alpin, 2003)

Sportler des Jahres «Freestyle»: Alex Lotorto (Snowboard Freestyle, 2004)

Sportlerin des Jahres «Nordic»: Nadia Steiger (Langlauf, 2004)