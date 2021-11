Engelberg Neue Dreifachsporthalle ist in Planung Im Frühjahr 2022 soll mit dem Bau der Dreifachsporthalle begonnen werden. Für den Bau und Betrieb der Halle ist die neu gegründete Sporthalle Engelberg AG zuständig.

Die Einwohnergemeinde Engelberg, das Kloster Engelberg und die Schweizerische Sportmittelschule Engelberg haben mit der Gründung der Sporthalle Engelberg AG einen weiteren Schritt zur gemeinsamen Realisierung einer neuen Dreifachsporthalle geleistet, wie die Einwohnergemeinde Engelberg in einer Medienmitteilung schreibt. Nachdem die Engelberger Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung vom 13. Juni 2021 dem Projekt einer neuen Dreifachsporthalle klar zugestimmt hat, wurden in den vergangenen Wochen die Vorbereitungsarbeiten für die Gründung der Aktiengesellschaft vollzogen. Am 2. November 2021 konnte die neue Sporthalle Engelberg AG nun offiziell gegründet werden.

Bei der Gründungsversammlung der neuen Sporthalle Engelberg AG; von links: Gemeinderat Martin Zumbühl, Geschäftsführer Einwohnergemeinde Bendicht Oggier, Pater Guido Muff, Talammann Alex Höchli, Abt Christian Meyer, Schulleiter Sportmittelschule Thomas Heiniger und Geschäftsführer Sportmittelschule Eskil Läubli. Bild: PD

Verwaltungsrat gleichberechtigt zusammengesetzt

Die drei Partner Einwohnergemeinde, Kloster und Sportmittelschule stellen je zwei Personen im Verwaltungsrat der neuen Sporthalle Engelberg AG. Anlässlich der Gründungsversammlung wurden folgende Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt: Martin Zumbühl, Gemeinderat; Bendicht Oggier, Geschäftsführer Einwohnergemeinde; Pater Guido Muff, Kloster; Daniel Amstutz, Geschäftsführer Kloster Engelberg; Eskil Läubli, Geschäftsführer Sportmittelschule; Thomas Heiniger, Schulleiter Sportmittelschule. Gleichzeitig wurde Gemeinderat Martin Zumbühl zum ersten Präsidenten der neuen Sporthalle Engelberg AG gewählt.

Baubeginn im Frühjahr 2022

Momentan werde die Dreifachsporthalle im Detail geplant und in den kommenden Wochen das Baugesuch eingereicht. Es sei vorgesehen, dass mit dem Abriss der alten Gebäude und dem Bau der neuen Halle im Frühjahr 2022 gestartet wird. Die Fertigstellung der Halle soll, sofern alles planmässig läuft, im Herbst 2023 erfolgen. Für die Umsetzung des Projektes sei der nun gewählte Verwaltungsrat verantwortlich. Dieser werde einen Steuerungsausschuss einsetzen, der das Projekt operativ führt. Ebenfalls vorgesehen sei, dass das Projekt den künftigen Nutzenden aus Schule und Vereinen noch einmal im Detail vorgestellt wird und entsprechende Inputs aufgenommen werden können. (cn)