Engelberg Obwaldner Sportpreis 2021 geht an Stefan Matter Der Engelberger Telemark-Athlet Stefan Matter wird für seine ausserordentlichen sportlichen Erfolge, aber auch für seine OK-Tätigkeiten mit dem Obwaldner Sportpreis 2021 ausgezeichnet.

Der Gewinner des Obwaldner Sportpreises 2021: Stefan Matter. Bild: PD

In Anerkennung besonderer Leistungen und Verdienste auf dem Gebiet des Sports verleiht das Bildungs- und Kulturdepartement den Obwaldner Sportpreis in diesem Jahr zum 19. Mal. Der Sportpreis 2021 geht mit Stefan Matter an einen Athleten, der sich durch beeindruckende Leistungen im sportlichen Bereich als Athlet und durch seine OK-Tätigkeit in der Durchführung von Sportanlässen für den Obwaldner Sport besonders verdient gemacht hat, heisst es in einer Medienmitteilung des Amtes für Kultur und Sport. Der Preis ist mit 5000 Franken dotiert.

Seit vielen Jahren ist Stefan Matter sehr erfolgreich im Telemark-Sport unterwegs und hat an Weltcup-Rennen unzählige Top-Ten-Klassierungen erreicht. Nicht weniger als viermal durfte er sich bisher als Weltmeister feiern lassen. An den Weltmeisterschaften 2017 in Rjukan, Norwegen gewann er in den Disziplinen Sprint und Mixed Team die Goldmedaille. Zwei Jahre später stand er an den Weltmeisterschaften in La Plagne, Frankreich in den Disziplinen Classic und Mixed Team zuoberst auf dem Siegerpodest. In den Jahren 2018, 2019 und 2020 holte er den Gesamtsieg im Classic-Weltcup und im Jahr 2020 gewann er die Kristallkugel beim Gesamtweltcup im Telemark.

Hervorragender Sportbotschafter für Obwalden

Leider hinderte ihn eine Verletzung daran, an den Weltmeisterschaften 2021 auf der Melchsee-Frutt vor heimischen Publikum als aktiver Athlet dabei sein zu können. Als Vizepräsident des OK hat er jedoch mit seinem Fachwissen wesentlich zum guten Gelingen dieser Weltmeisterschaften beigetragen. Auch bei den Weltcup-Telemarkrennen, die vom 28. bis 30. Januar 2022 in der Melchsee-Frutt stattfinden werden, ist er in der Funktion als Vizepräsident an vorderster Front in der Organisation tätig. Das Bildungs- und Kulturdepartement ist laut Mitteilung überzeugt, dass mit Stefan Matter ein Athlet mit dem Sportpreis ausgezeichnet wird, der sowohl durch seine sportlichen Leistungen wie auch durch sein Engagement in der Event-Organisation ein hervorragender Sportbotschafter für Obwalden und seine Heimatgemeinde Engelberg ist.

Die offizielle Preisübergabe findet voraussichtlich im Rahmen der Telemark-Schweizer-Meisterschaften statt, die am 5. und 6. Februar 2022 im Brunni ob Engelberg stattfinden. (sok)