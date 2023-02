Engelberg Olympiasiegerin Dominique Gisin ist Mutter geworden Die ehemalige Skirennfahrerin Dominique Gisin ist Mutter geworden. Ihre Schwester und ebenfslls Olympiasiegerin Michelle Gisin hat «mega Freude» daran, das sie nun zweifache Tante ist.

Michelle and Dominique Gisin, from left, pose during the women's Super-G race at the FIS Alpine Ski World Cup, in St. Moritz, Switzerland, Saturday, December 9, 2017. (KEYSTONE/Alexandra Wey) Alexandra Wey / KEYSTONE

Dominique Gisin, Abfahrts-Olympiasiegerin von 2014, ist mit 37 Jahren erstmals Mutter geworden. Geboren wurde das Mädchen am vergangenen Mittwoch, wie ihre Schwester Michelle am Montag gegenüber «Blick» sagte. Doch weil sie an diesem Tag bereits abgereist sei, habe sie die Kleine noch nicht gesehen. Darum müsse sie jetzt so schnell wie möglich heim, sagte die 29-Jährige, die am Sonntag bei der Abfahrt in Crans Montana VS auf den achten Platz fuhr.

Vor einem Monat wurde Gisins Bruder Marc – auch er fuhr lange im Ski-Weltcup – Vater eines Jungen. (zim)