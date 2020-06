Engelberg reduziert die Tourismusabgabe Die Gemeinde könnte durch die Reduktion rund 325'000 Franken Abgaben verlieren.

Das Ausbleiben der Touristen trifft Engelberg hart. Bild: Romano Cuonz

(unp) Wegen Corona sind in den letzten Wochen in Engelberg die Gäste ausgeblieben und diverse Hotels, Restaurants oder Läden mussten geschlossen bleiben. Beherberger, Zweitwohnungsbesitzer und das Engelberger Gewerbe bezahlen Tourismusabgaben in Form einer Beherbergungsgebühr oder einer Tourismusförderungsabgabe.

Aufgrund des Tourismusreglements hat der Einwohnergemeinderat entschieden, die Tourismusabgaben auf Gesuch hin für das Jahr 2020 teilweise zu reduzieren. Eine Reduktion kann geltend machen, wer nachweislich negativ von der ausserordentlichen Lage aufgrund des Coronavirus betroffen war. Beispielsweise durch Schliessung des Betriebes oder weil die Ferienwohnung nicht vermietet werden konnte. Wie die Gemeinde mitteilt, werden die Abgabepflichtigen mit einem detaillierten Schreiben über die Voraussetzungen und über das genaue Prozedere informiert. Der Einwohnergemeinderat schätzt, dass aufgrund dieser Reduktionen rund 325'000 Franken an Tourismusabgaben fehlen werden.

Weil diese Gelder der Engelberg-Titlis Tourismus AG (ETT) zur dringendend nötigen Vermarktung nach der Coronakrise fehlen, hat der Einwohnergemeinderat entschieden, die fehlenden Mittel wenigstens auszugleichen und der Talgemeinde im November 2020 einen entsprechenden Kredit zu beantragen. Bis dahin hat die ETT AG dank einem Coronanotkredit des Bundes ihre Liquidität sichergestellt.