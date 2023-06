Engelberg Rennski von Marco Odermatt oder ein Gleitschirmflug mit Andri Ragettli – Stiftung sammelt Spenden mit Sportgrössen Am «Laureus Sport For Good Weekend» spendeten dieses Wochenende über 150 Gäste für soziale Sportprogramme.

Odermatt-Ski wurden für einen guten Zweck auktioniert. Bild: PD

Das 5-Sterne-Hotel Kempinski Palace Engelberg, das sich berühmte Gäste aus aller Welt wohl gewohnt ist, erhielt an diesem Wochenende hohen Besuch aus der hiesigen Sportwelt: Etwa Fabian Cancellara, Andri Ragettli und Marco Odermatt trafen sich zum «Laureus Sport for Good Weekend» in Engelberg. Aber auch der Musiker Baschi sammelte Spenden für die sozialen Förderprogramme der Stiftung. Zu diesem Zweck wurden 150 Gäste dazu eingeladen, zusammen mit den Laureus-Botschaftern Sport zu treiben.

Zur Auswahl standen unter anderem eine Mountainbike-Tour mit Cancellara oder ein Gleitschirmflug mit Ragettli. Bei einer Charity Night im «Kempinski Palace» wurden unter anderem auch exklusive Rennski von Marco Odermatt für einen guten Zweck versteigert. «Wir sind überzeugt, dass Sport die Welt verändern kann. Und wir wollen nicht nur tagtäglich unseren Kindern und Jugendlichen in den geförderten Sportprogrammen die Möglichkeit geben, mit Vorbildern Sport zu treiben, sondern ermöglichen dies nun auch unseren Gönnerinnen und Gönnern», so Martin Wittwer, National Director der Laureus Foundation Switzerland. (mha)