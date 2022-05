Engelberg Rückkehr in die Heimat nach 407 Jahren 1615 verliess das Sarner Jesuskind das Kloster Engelberg. Am Sonntag kehrte es zurück.

Darauf mussten die Engelberger 407 Jahre warten. Das Sarner Jesuskind pilgerte am Sonntag aus Anlass des 902-Jahr-Jubiläums des Engelberger Benediktinerklosters in seine alte Heimat zurück, die es im Jahre 1615 verliess. Seither wird das Jesuskind im Kloster St.Andreas in Sarnen verehrt.

Das Sarner Jesuskind besuchte am 1. Mai seine alte Heimat in Engelberg. Bild: Beat Christen (Engelberg, 1. Mai 2022)

Empfangen vom Heiligen Kreuz und der Mönchsgemeinschaft, erwiesen viele Besucherinnen und Besucher dem äusserst seltenen Gast in der Klosterkirche nach dem feierlichen Einzug und Gottesdienst die Ehre. Während Abt Christian Meyer das Heilige Kreuz von Engelberg aufstellte, platzierte Äbtissin Rut-Maria Buschor das Sarner Jesuskind an seinem Ehrenplatz in der Klosterkirche. Am Ende der Pilgerreise war man sich einig: 407 Jahre bis zum nächsten Besuch sollen es nicht mehr sein.