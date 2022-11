Engelberg Titlisbahnen erweitern die Geschäftsleitung Von fünf auf sieben Mitglieder – die Titlis-Bergbahnen vergrössern auf den 1. November 2022 ihre Geschäftsleitung.

Die Titlis-Bergbahnen werden neu von einer siebenköpfigen Geschäftsleitung geführt. Bild: Florian Pfister (Titlis, 29. Juli 2021)

Die Geschäftsleitung der Titlis-Bergbahnen (BET) setzte sich bisher aus fünf Mitgliedern zusammen. Um für die anstehenden Herausforderungen noch besser gewappnet zu sein, hat der Verwaltungsrat entschieden, die Geschäftsleitung zu erweitern und neu in sechs Fachbereiche zu gliedern, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Geführt wird die neue Geschäftsleitung weiterhin von CEO Norbert Patt.

Seit 1. November 2022 setzt sich die Geschäftsleitung der BET wie folgt zusammen: CEO bleibt wie bis anhin Norbert Patt, CFO Marco Leu, Head of Marketing Urs Egli und Head of Sales Tobias Matter. Neu in der Geschäftsleitung vertreten sind Natalie Berchtold als Head of Human Resources, Julian Werner als Head of Gastronomy und Gian Darms als Head of Operations. Roland Wehrli, bisher verantwortlich für die gesamten Operations am Berg, wird aus der Geschäftsleitung ausscheiden. (pd/unp)