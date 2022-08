Engelberg Tobias Barmettler wird neuer Rektor der Stiftsschule Der bisherige Rektor Pater Andri Tuor wird sich aus dem Schuldienst zurückziehen. Deshalb übernimmt ab dem Schuljahr 2023/24 Tobias Barmettler sein Amt.

Die Stiftsschule Engelberg erhält ab dem Schuljahr 2023/24 einen neuen Rektor. Der bisherige Rektor Pater Andri Tuor zieht sich nach 17 Jahren an der Stiftsschule aus dem Schuldienst zurück und widmet sich vermehrt der spirituellen Entwicklung des klösterlichen Lebens. Abt Christian Meyer hat deshalb Tobias Barmettler zum neuen Rektor ernannt, teilt das Kloster in einer Medienmitteilung mit. Damit sei für die Stiftsschule die Kontinuität in der Schulleitung gewährleistet.

Tobias Barmettler (rechts) übernimmt ab dem Schuljahr 2023/24 die Leitung der Stiftsschule Engelberg von Pater Andri Tuor. Bild: PD

Barmettler ist seit elf Jahren an der Stiftsschule tätig, davon neun Jahre als Prorektor. Somit kennt er die Schule gut und war mitverantwortlich, die Internatsschule mit Doppelabschluss (zweisprachige Maturität und International Baccalaureate) am Bildungsmarkt zu etablieren. Mit dem Abschluss der Schulleiterausbildung sei er zusätzlich für die neue Aufgabe qualifiziert. Der 36-jährige Nidwaldner ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Nahtloser Übergang gewährleistet

Pater Andri Tuor etablierte neben seiner Unterrichtstätigkeit im Fachbereich Religion eine Schulpastoral, war Projektleiter der Neuausrichtung der Stiftsschule, Präfekt und Internatsleiter und seit Sommer 2020 Rektor. «Obschon mir die Arbeit an der Stiftsschule sehr gut gefällt, möchte ich meiner Berufung zum monastisch-kontemplativen Leben mehr Raum geben können», begründet er seine Entscheidung.

Im laufenden Schuljahr wird er weiterhin als Rektor der Stiftsschule wirken und gleichzeitig seinen Nachfolger einführen. «Damit ist ein nahtloser Übergang gewährleistet», wird Abt Christian Meyer in der Mitteilung zitiert. (cn)