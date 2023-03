Engelberg Ukrainer entführt: Täter auf der Flucht – Opfer in Sicherheit Mysteriöser Entführungsfall in Engelberg: Ein Ukrainer wird entführt und taucht Stunden später wohlbehalten wieder auf. Die Täterschaft ist auf der Flucht, die Polizei ermittelt.

Blick auf Engelberg. Bild: Dominik Wunderli

Kurz nach Mitternacht am vergangenen Freitag ist in Engelberg ein ukrainischer Staatsangehöriger, der seit mehreren Jahren in der Schweiz lebt, entführt worden. Er sei aus der Tiefgarage seines Wohnorts entführt worden, teilt die Staatsanwaltschaft Obwalden mit.

Rund sechs Stunden später konnte das Opfer in einem anderen Kanton aufgefunden werden. Er befindet sich seither an einem sicheren Ort. Das Motiv der Tat ist Gegenstand der laufenden intensiven Ermittlungen der Kantonspolizei Obwalden. Ein politischer Hintergrund kann nach derzeitigem Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft ausgeschlossen werden. Eine grossräumige Fahndung nach der Täterschaft ist im Gang.

Die Polizei sucht Zeugen

Wer in der Zeit vom 23. und 24. Februar einen dunklen SUV oder einen dunklen Kastenwagen festgestellt hat, welcher mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte, oder weitere verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, meldet sich unverzüglich bei der Kantonspolizei Obwalden unter der Telefonnummer 041 666 65 00. (rem)