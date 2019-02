Engelberger Band tauft ihre dritte CD Die Crossover-Band Sir Donkey’s Revenge veröffentlicht ihre neue CD «Fog’s End». Am Wochenende wird das neue Werk in der «Gletscherspalte» gefeiert und getauft. Philipp Unterschütz

Sir Donkey’s Revenge bei einem Auftritt am Talentwettbewerb Sprungfeder im Jahr 2016. (Bild: PD)

Als Engelberger, der meist über dem Nebel ist, hat er natürlich gut lachen – da kann man seine neue CD locker «Fog’s End», was soviel heisst wie das Ende des Nebels, taufen. Toni Küng, Sänger der Band Sir Donkey’s Revenge meint aber schmunzelnd, das könne man zwar schon so interpretieren, es sei aber nicht der primäre Grund für die Titelwahl gewesen. «Wir haben uns lange überlegt, wie wir unsere neue CD taufen sollen. Kurz sollte der Titel sein, und so das man einiges an Interpretationsspielraum hat.» Aber Nebel sei für die Band tatsächlich auch mit positiven Gefühlen besetzt und habe etwas Verträumtes. «Auch in unseren Videoclips, die wir alle selber machen, brauchen wir oft Rauchmaschinen, um neblige Atmosphären zu erzeugen.»

Mit dem neuen Werk lichtet sich auch der Nebel über den neuen Songs, für welche die Band rund anderthalb Jahre gearbeitet hat. Aufgenommen haben sie die elf Eigenkompositionen im Liquid Studio in Freiburg im Breisgau in elf Tagen.

Die Titel bewegen sich wie die Songs auf ihren beiden vorangegangenen CDs wieder im angestammten Crossover-Bereich, wo harte Rockgitarren auf Rap treffen. «Wir haben uns weiterentwickelt», sagt Toni Küng. Die Band würde zwar immer noch oft mit «Rage against the Machine» verglichen. «Wir entfernen uns aber immer weiter davon und machen unser eigenes Ding.»

Man soll für seine Ziele einstehen

Schon immer waren Sir Donkey’s Revenge dafür bekannt, dass ihre Energie auf der Bühne ganz besonders zündet. «Das ist auch bei den neuen Songs so. Unsere Musik ist bei aller Härte aber nicht destruktiv, Power ist die bessere Bezeichnung als Aggression», betont Toni Küng. Und wenn es um die Texte geht, landen wir wieder bei «Nebulösem» und beim Interpretationsspielraum. «Die Songs sind inhaltlich sehr unterschiedlich. Es gibt Titel, bei denen der Inhalt weniger wichtig ist als die Klangfarbe der Reime des Raps.» Es gibt aber auch gesellschaftskritische Titel auf «Fog’s End». Die vier Bandmitglieder im Alter zwischen 23 und 29 Jahren regen sich schon auch mal über dies und das auf, was dann in den Texten Niederschlag findet. «Die Kritik ist aber meist nicht sehr direkt, wir wollen eine positive Grundhaltung vermitteln, wir wollen motivieren. Die Leute sollen Ziele haben und dafür einstehen.»

Der Auftritt, den sie vor wenigen Tagen beim Empfang des einheimischen Freeski-Weltmeisters Fabian Bösch in Engelberg hinlegten, passte denn auch bestens zu diesem Hintergrund und habe ihnen besonders Freude gemacht. Nur bei politischen Themen sind die Engelberger zurückhaltend. «Die Leute sollen sich ihre Meinung selber bilden», erklärt Toni Küng.

Mit welcher Energie Sir Donkey’s Revenge ihr Publikum packen, demonstrieren sie am kommenden Samstag an der Release Party mit CD-Taufe im Engelberger Club Gletscherspalte, wo als «Special Guest» die ebenfalls aus Engelberg stammende Rock-Band «Black Market Cadillac» auftritt.