Engelberger Klostergarten fest in Kinderhand

Das grosse Jubiläum 900 Jahre Kloster Engelberg in einem Jahr wirft seine Schatten voraus. Der in den vergangenen Jahren brach gelegene Gemüsegarten im Inneren des Klosterhofes wurde in den vergangenen Wochen von den Kindern der Gemeindeschule in Beschlag genommen.