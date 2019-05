Engelberger reisen nach Engelberg Am Sonntag gingen Engelberger auf dem Bielersee auf Entdeckungstour. Dies mit Zwischenstation in Engelberg und einer Fahrt mit dem Motorschiff Engelberg. Beat Christen

Mehr Engelberg geht kaum: Engelberger besteigen das Motorschiff «Engelberg» an der Station Engelberg. (Bild: Beat Christen, 5. Mai 2019)

Als das Benediktinerkloster Engelberg im Sommer 2017 knapp drei Hektaren eines Rebguts am Bielersee zurückkaufen konnte, wurde die bis 1433 vorhandene Weinbautradition zwischen den beiden Regionen wiederbelebt. Als dann vor einem Jahr auch noch das neuste Motorschiff der Bielersee-Schifffahrtsgesellschaft als Hommage an das Kloster auf den Namen Engelberg getauft worden ist, verfestigte sich diese Bande weiter.

Und so machten sich am vergangenen Sonntag aus Anlass vom Tag der Schifffahrt bei dichtem Schneetreiben gegen 100 Engelberger auf, jenes «andere» Engelberg am Bielersee zu erkunden.

Die beiden «Engelberg» lernten sich kennen

Der Ausspruch «wenn Engel reisen» hätte am Sonntag nicht passender sein können. Sonnenschein, vertraute Alphornklänge sowie zwei Trachtendamen mit Gebäck aus der klostereigenen Bäckerei empfingen die Gäste am Hafen von Biel. Auf einem der Motorschiffe sorgte eine Ländlerformation für gute Stimmung. Und so lernte an diesem Tag der Schifffahrt auch die Bevölkerung aus dem Seeland das «andere» Engelberg im Herzen der Schweiz kennen.

«Wir hoffen sehr, dass wir diese Begegnung zwischen den beiden Engelberg weiterführen können», gab Edith Rindlisbacher ihrer Hoffnung Ausdruck. Sie, die ihre gastronomischen Sporen einst auf Melchsee-Frutt abverdient hat, ist nun mit ihrem Mann Gastgeberin im direkt an der Schiffsanlegestelle gelegenen Restaurant Engelberg.

Zusammenarbeit soll gefördert werden

«Der Bielersee», waren sich viele der Mitgereisten einig, «war eine echte Entdeckung.» Und für Thomas Mühlethaler, Geschäftsführer der Bielersee-Schifffahrtsgesellschaft, und Engelbergs Tourismusdirektor Frédéric Füssenich steht fest, «dass wir die Zusammenarbeit gerade mit Blick auf das 900-Jahr-Jubiläum des Klosters in einem Jahr intensivieren werden.»