Entwicklung Mountainbike, Deponieplanung und Verkehr: Regierungsrat genehmigt Arbeitsprogramm Nach einem langen Weg hin zur Genehmigung des Richtplans 2019 durch den Bund geht es nun an die Arbeit. Im vom Regierungsrat verabschiedeten Arbeitsprogramm sind die Themen Verkehr, Natur und Landschaft sowie Tourismus und Freizeit im Fokus.

Der Kantonsrat hat den kantonalen Richtplan bereits am 12. September 2019 genehmigt. Die anschliessende Prüfung und Genehmigung durch den Bund hat mehr Zeit als ursprünglich erwartet in Anspruch genommen. Nach einer Zweiteilung der Prüfung hat der Bund am 18. Juni dieses Jahres schliesslich das OK gegeben und seine Auflagen bekanntgegeben. «In seinem Prüfungsbericht stellt der Bund fest, dass der Kanton Obwalden die Stossrichtung der künftigen räumlichen Entwicklung zweckmässig festlegt und die raumplanerischen Randbedingungen schafft, um sich als attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort zu positionieren», fasst Baudirektor Josef Hess den Bericht in einer Medienmitteilung des Regierungsrats zusammen.

Um den Richtplan selbst sowie die Auflagen umzusetzen, hat der Obwaldner Regierungsrat nun ein Arbeitsprogramm beschlossen. Josef Hess erklärt in der Mitteilung: «Der Prüfungsbericht des Bundes enthält auch diverse Auflagen für Nachfolgeplanungen. Die wichtigsten davon betreffen den Schutz der besten landwirtschaftlichen Böden und die Bezeichnung von geeigneten Gebieten und Gewässerstrecken für die Nutzung von Wind- und Wasserkraft im Richtplan.» Damit soll der Kanton die nötigen planerischen Voraussetzungen schaffen, um erneuerbare Energien fördern zu können.

Richtplan wird laufend ergänzt

Im Rahmen des Arbeitsprogramms wurden die Auflagen des Bundes sowie die im kantonalen Richtplan 2019 enthaltenen Handlungsanweisungen nach ihrer Relevanz und Dringlichkeit priorisiert. Von besonders hoher Priorität sind dabei die Realisierung der kantonalen Mountainbike-Strategie, die Überarbeitung der Abbau- und Deponieplanung sowie der Abschluss der Arbeiten zum kantonalen Gesamtverkehrskonzept. Der gemäss den Auflagen des Bundes aktualisierte kantonale Richtplan 2019 ist auf der Kantonswebsite einsehbar. Ab 2022 wird er zudem auch im kantonalen GIS verfügbar sein.

Der kantonale Richtplan 2019 ist ein dynamisches Planungsinstrument, welches laufend angepasst wird. So ist bereits mit der Festsetzung des Objekts «Bergstation Klein Titlis und Umgebung» die erste Revision des kantonalen Richtplans 2019 abgeschlossen. Weitere laufende Revisionen betreffen die Arbeitszonenbewirtschaftung und die Berechnung der Bauzonenkapazitäten. (jb)