Auch nach 30 Jahren pflegt Norbert Lussi noch seinen Brunnen Vor 30 Jahren wurde der Kägiswiler Dorfbrunnen eingeweiht. Die Skulptur stammt von Norbert Lussi. Die Idee mit den drei Figuren hat der Sarner Künstler ursprünglich gar nicht für den Brunnen entwickelt.

Der Sarner Künstler Norbert Lussi hat vor 30 Jahren den Kägiswiler Dorfbrunnen mit den drei Figuren gestaltet. Bild: Matthias Piazza (16. Juli 2020)

Er liest die Zeitung, während sein Nachbar durch ein Fenster in die Ferne blickt. Der Dritte im Bunde hält sich die Hände vors Gesicht und denkt nach. Fast auf den Tag genau seit 30 Jahren thronen die drei markanten Steinfiguren auf einer Säule auf dem Kägiswiler Dorfbrunnen. Am Brunnenrand sind die Worte «Einsicht-en», «Durchsicht-en», «Aussicht-en» eingemeisselt. Norbert Lussi erinnert sich noch gut an den 7. Juli 1990. «Viel Volk strömte auf den Dorfplatz, die Musik spielte, als der damalige Kägiswiler Bezirksgemeinderat den Brunnen einweihte. Ich richtete noch ein paar Worte an die Festgemeinde», erzählt der Sarner Künstler, Steinbildhauer und Steinmetz. Kein Wunder, bleibt ihm der Tag unvergessen, schliesslich ist er der Schöpfer dieses Brunnens, den ein Journalist vor 30 Jahren als schönsten Brunnen Obwaldens bezeichnet habe, wie der heute 75-jährige Norbert Lussi stolz erzählt.

Kunstwerk war zuerst in Kastanienbaum ausgestellt

Die rund 600 Kilo schwere Steinskulptur, die seit drei Jahrzehnten den Kägiswiler Dorfplatz ziert, hat Norbert Lussi ursprünglich gar nicht für den Brunnen geschaffen. «Mich reizte der Gedanke, den Leuten zu zeigen, was man aus Stein alles machen kann», erklärt der gebürtige Stanser, der schon seit 60 Jahren an der Sarner Lindenstrasse Grabsteine oder andere Steinskulpturen herstellt. Die drei Steinfiguren habe er über Monate in seiner Freizeit angefertigt, da es ja kein Auftrag gewesen sei, den er einem Kunden hätte verrechnen können. Seinen ersten Auftritt hatte das Kunstwerk an einer Ausstellung am Medienausbildungszentrum Luzern in Kastanienbaum.

Der damalige Bezirksgemeinderat (damals gab es in Sarnen noch Bezirksgemeinden) kam mit dem Anliegen auf Norbert Lussi zu, auf dem Kägiswiler Dorfplatz einen Brunnen zu gestalten. Nur hätte das Budget dafür nicht gereicht, wie sich Norbert Lussi erinnert. Der mittlerweile verstorbene Kägiswiler Unternehmer Karl Leister (Gründer der Firma Leister) sprang als Mäzen ein. «Er war von den drei Figuren sofort angetan, als er sie bei einem Rundgang in meinem Keller erblickte», erinnert sich Norbert Lussi zurück. Der Realisierung des Brunnens aus gelblichem Naturstein mit der 1,8 Meter hohen Plastik stand nichts mehr im Wege.

Der Brunnen mit den drei Kerlen, welche die Kägiswiler zum Denken anregen und dazu animieren sollten, über die Nasenspitze hinauszugucken, ist für Norbert Lussi nicht nur am 30-Jahr-Jubiläum präsent. «Ich pflege den Brunnen regelmässig. Schliesslich wird einem diese Ehre nicht immer zuteil, den schönsten Obwaldner Brunnen zu gestalten.»