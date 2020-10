«Haus und Energie Obwalden»: So lassen sich Energie und Geld zu Hause sparen Am Donnerstag und Freitag dreht sich im Sarner Spritzenhaus zum vierten Mal alles um Energie in den eigenen vier Wänden. Organisator Stefan Studer hebt die Unverbindlichkeit des Anlasses als grosses Plus hervor.

Auch Solaranlagen auf Hausdächern (hier in Stans) sind an der Messe Thema. Archivbild: Corinne Glanzmann

Wie lässt sich Heizenergie im Haus sparen? Wann lohnt sich eine Gebäudehüllensanierung? Wie kann man Solarstrom im Ein- oder Mehrfamilienhaus sinnvoll einsetzen? Am Donnerstag und Freitag dreht sich im Sarner Spritzenhaus alles um Energie in den eigenen vier Wänden. An der Fachmesse «Haus und Energie» stehen Unternehmen im Bereich Energieeffizienz den interessierten Besuchern Rede und Antwort. Ab 17 Uhr finden an beiden Abenden jeweils Fachvorträge zum Thema statt. Bereits zum vierten Mal nach 2015, 2016 und 2018 findet diese Veranstaltung mit jeweils gut 850 Besuchern und etwa 550 Teilnehmern an Fachvorträgen statt.

«Hausbesitzer, Hausverwaltungen, Architekten, Bauherren und sonstige Personen, die sich mit dem Bau oder der Sanierung von Gebäuden befassen, bekommen hier das ganze Paket. An Ständen und Vorträgen erfahren sie, wie sie beim Sanieren oder Bauen mit weniger Aufwand viel Energie und damit bares Geld sparen können», sagt dazu Organisator Stefan Studer. Er streicht vor allem die Unverbindlichkeit hervor. «Besucher können sich bei den Anbietern anonym beraten lassen, ohne dass sie irgendwelche Verpflichtungen eingehen müssen. Ganz anders, als wenn ein Hausbesitzer eine Offerte bei einer Firma einholt.» Und die Firmen schätzten den geringen Aufwand. «Sie brauchen kaum mehr als eine Viertelstunde, um ihren Stand aufzubauen.»

Durchführung trotz Corona

Wegen der Coronapandemie findet der Anlass unter speziellen Vorzeichen statt. Schutzmasken müssen getragen werden, Hände regelmässig desinfiziert, zu anderen Besuchern und Ausstellern ein Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden. Auch soll die Gesprächsdauer auf maximal 15 Minuten begrenzt werden. Und die Kontaktdaten werden erfasst. Eine Absage der Messe sei nicht zur Debatte gestanden. «Die Leute wollen nicht auf alles verzichten müssen. Mit dem Schutzkonzept erachten wir die Durchführung als vertretbar», sagt dazu Stefan Studer.

Die Aussteller würden den Zweijahresrhythmus schätzen. Trotzdem stelle man diesen Rhythmus nach der Veranstaltung wieder zur Diskussion. Stefan Studer kann sich gut vorstellen, die Messe jährlich durchzuführen, wie dies seit 2013 auch in Nidwalden der Fall ist.