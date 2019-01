Erich Ettlin von CVP Obwalden als Ständerat nominiert Es war eine klare Sache: Die CVP Obwalden nominiert per Akklamation Erich Ettlin für eine weitere Legislatur als Ständerat. Die Zersiedelungsinitiative der Jungen Grünen lehnt die Kantonalpartei ab. Philipp Unterschütz

Erich Ettlin (links) nimmt von Parteipräsident Bruno von Rotz die Glückwünsche zur Nomination entgegen. (Bild: Philipp Unterschütz, Sarnen, 9. Januar 2019)

Alles andere wäre eine grosse Überraschung gewesen: Wie erwartet nominierte die CVP Obwalden am Mittwochabend an der Parteiversammlung in Sarnen per Akklamation «ihren» Ständerat Erich Ettlin zur Wiederwahl für eine weitere Legislatur. Ettlin war 2015 in den Ständerat gewählt worden. Er gewann damals den Sitz der FDP, die mit dem Kernser Gemeindepräsidenten André Windlin angetreten war. Die nationalen Wahlen finden am 20. Oktober statt.

Nach der Vorstellung der Volksinitiative «Zersiedelung stoppen - für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)» durch CSP-Nationalrat Karl Vogler fasste die CVP Obwalden zudem mit 73:1 Stimmen die Nein Parole. Die Initiative, über die am 10. Februar abgestimmt wird, strebt die Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen, kurze Verkehrswege und nachhaltige Quartiere an. Sie will ein weiteres Wachstum der Bauzonen verhindern. Die Parteimitglieder der CVP Obwalden folgten der Ansicht von Karl Vogler, dass die Initiative über das Ziel hinausschiesse und viele der teils berechtigten Ziele bereits mit der Revision des nationalen Raumplanungsgesetzes berücksichtigt worden seien.