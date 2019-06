Erstes Festival für E-Biker in Engelberg Engelberg nimmt den Trend auf und führt das erste «E-MTB-Test Festival» durch.

E-Biker auf einer Bergtour. (Bild: Boris Bürgisser, 16. Juli 2018)



(pd/unp) Engelberg Noch nie wurden in der Geschichte der Schweizer Velobranche so viele E-Bikes verkauft wie 2018. Jedes dritte verkaufte Fahrrad ist inzwischen ein E-Bike. Engelberg nimmt den Trend auf und führt das erste «E-MTB-Test Festival» durch. Der Sporting-Park-Parkplatz verwandelt sich am Samstag, 22. Juni, in ein E-Bike Test-Gelände. Zwei ausgeschilderte Teststrecken führen durch den Gerschniwald gleich hinter dem Sporting-Park und sind in leicht sowie schwer unterteilt. Sie bietet mit variantenreichen Abschnitten alles, was man auf Biketouren antreffen kann. Getestet werden kann nach Herzenslust, die Anzahl Testbikes pro Person ist nicht limitiert. Das E-MTB-Test-Festival soll die breite Masse, also auch E-Bike-Neulinge, ansprechen, aber auch die E-Bike-Kenner nicht ausschliessen.