«Es gibt nicht nur den akademischen Weg»: In Kerns übten sich schon die Kleinsten in Handwerk und Technik

(RG) Während der Tischmesse fand auch die Sektionsmeisterschaft der Unterwaldner Schreinerlehrlinge statt. Dabei zeigten 18 Lehrlinge und Lehrtöchter, was sie drauf haben. Ihre Aufgabe war, innerhalb einer vorgegebenen Zeit ein Service-Tableau mit Klappbeinen zu erstellen. Gefordert seien ausgeklügeltes Zeitmanagement, handwerkliches Geschick und eine ruhige und effiziente Arbeitsweise, sagte Reto Ettlin, der den Anlass kommentierte und Nachwuchs-Berufswettkämpfer trainiert. Er selber wurde vor drei Jahren Bauschreiner-Vizeweltmeister.

An der Sektionsmeisterschaft setzten sich Jacqueline Rohrer aus dem Melchtal, Iréne Sigrist aus Giswil und Dan Schuler aus Wolfenschiessen an die Spitze. Die ersten beiden dürfen im März an der Schreinermeisterschaft Zentralschweiz in Winterthur teilnehmen.