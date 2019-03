«Es isch usinnig scheen bi ys z’Oobwald»

Bianchineri



Wenn schiints d Maya Büchi de Peter Zwicky

uf dä Strass erblicki,

gäb sie ihm schints am liäbschtä ä Kick i –

si Arsch, das wär de füre Zwicky ä Quicki!



Al Arabiata

Mit dem Brexit chenntid miär viel Zämaschlüss mache. Zum Beispiel:

«You are Ingland,

We are Switzerland,

let’s make the Swingerland!»

und dann noch:

God save the women in the Keller und Amherd

und God save the Queen!»



Gipfäli Tungger



S’gahd uf der Wält gar artig zio,

miär hends schiär nid verstandä.

D Chinesä flieged Richtig Mond

gend hinnä dra go landä.

Und was sie dertä gfundä hend,

sie hend bimeid schiär gräred.

Dert hinnä stahd ä blonde Ma

und isch so komisch gsträhled.

D Chinesä chennids nid verstah

und machid artig Grindä!

Miär hättid’s ihnä chennä sägä:

Usser der Trump,

chaisch dert niid gfindä!