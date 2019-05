Ewig droht die Hobby-Frage Redaktorin Franziska Herger schreibt in ihrem «Blitzlicht» über die schwierige Antwort auf die viel zu beliebte Frage «Was sind deine Hobbys?». Franziska Herger

Franziska Herger.

Was andere Leute so zum Spass machen, erstaunt mich ja immer wieder: Segeln. Jazzkonzerte. Crossfit. Eine Freundin von mir hebt Gewichte, ein anderer kann aus dem Stegreif halbstündige Monologe über Autos halten. Mein Erstaunen ist positiv gemeint. Ich wäre sehr gerne die Art von Person, die Jazz oder Crossfit oder Segeln toll findet. So sehr, dass ich zumindest Letzteres immer mal wieder versuche und jedes Mal feststellen muss: Nein, ich kann Segeln nicht leiden. Zu windig, ständig steht alles schief.

So weit gehen meine Illusionen darüber, was ich in meiner Freizeit gerne mache, dass ich kürzlich Sportsachen in die Ferien mitnahm. Damit ich morgens ins Fitnessstudio könnte. Ich höre die Götter der Selbstverbesserung noch immer lachen. Tatsache ist, dass ich auf die unangenehm beliebte Frage, was meine Hobbys sind, jeweils panisch mein Gehirn durchforste. «Wandern», sage ich dann meistens nach einer etwas zu langen Pause. Zählt etwas als Hobby, wenn man dreimal im Jahr findet, eigentlich müsste man das öfter machen?

Wenn ich ganz, ganz ehrlich mit mir bin, kommt die dunkle Wahrheit ans Licht: Mein Hobby ist Fernsehen. Nie mehr als jetzt gerade, wo das Ende des grössten TV-Phänomens unserer Zeit näher rückt: Game of Thrones. Meine Begeisterung für die Kult-Serie mag nicht gerade originell sein. Trotzdem, wenn Sie gerade gegen 70 freie Stunden haben, ich kann es nur empfehlen. Intrigen, Drachen, zwiespältige Helden – ich habe bis jetzt keine bereut.