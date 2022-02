Fasnacht in Sarnen «Fätzigä Mändig» findet dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Landenberg statt Die drei Guggenmusigen in Sarnen stellen ein gemeinsames Fest auf die Beine. Wegen der Pandemie findet der Anlass am Fätzigä Mändig nicht auf dem Dorfplatz, sondern auf dem Landenberg statt.

«Ein Anlass auf dem Dorfplatz mit Dorffestcharakter wäre uns nicht bewilligt worden, deshalb haben wir uns in Sarnen umgeschaut, wo ein eingezäuntes Fest für den Fätzige Mändig möglich wäre», erzählt Markus Krummenacher vom OK. Zum ersten Mal überhaupt soll nun das Fest am Abend auf dem Landenberg stattfinden. Dort ist es – anders als auf dem Dorfplatz – möglich, ein Gebiet einzuzäunen.

Nicht auf dem Dorfplatz in Sarnen wie hier im Bild, sondern auf dem Landenberg wird der Fätzigä Mändig gefeiert. Bild: Roger Zbinden (9. Januar 2010)

Und eine weitere Premiere gibt es dieses Jahr, sagt Krummenacher. «Für uns war immer klar, dass wir etwas machen wollen. Relativ schnell bildete sich deshalb ein OK mit je einer Person aus den drei Sarner Guggen.» Während in vorigen Jahren die Guggen jeweils ihre eigenen Festwagen betrieben haben, machen die Rätschbäsä, Dossäbängäler und die Sarner Gugger nun alles gemeinsam – Organisation und Festbetrieb. Die Lälli Zunft hilft in beratender Funktion mit (siehe Box). «Da sind wir sehr dankbar, besonders was das Einholen von Bewilligungen betrifft.»

Das plant die Lälli Zunft Die Sarner Lälli Zunft führt dieses Jahr eine abgespeckte Version der Fasnacht durch. «Fix ist der Schmudo-Nachmittag mit Kinderfasnacht auf dem Dorfschulhausareal, jedoch ohne Umzug», sagt Bruno Hochuli, Obmann der Zunft. Dies auch, weil man nicht in kürzester Zeit einen Umzug auf die Beine stellen könne. Deshalb findet auch der Umzug am Dienstag nicht statt. Obwohl man nichts Konkretes organisiere, rechnet Hochuli trotzdem mit Fasnachtstreiben, wie etwa einer Beizenfasnacht an den Fasnachtstagen. Hochuli: «Uns ist zudem wichtig, dass wir unseren Besuch im Altersheim Schärme wie jedes Jahr durchführen können.» (jwe)

Das ist dieses Jahr wirklich nicht einfach. Wegen Änderungen bezüglich Coronamassnahmen müssen sie auch in der Planungsphase flexibel bleiben.

Der Bundesrat gab am Mittwoch bekannt, dass das Zertifikat im Inland nirgends mehr obligatorisch ist. Dies bedeutet, dass auch keine Zertifikatspflicht für das Nachtleben oder Veranstaltungen wie auf dem Landenberg mehr gilt.

Markus Krummenacher sagte zur Zertifikatspflicht vor dem Entscheid des Bundesrates: «Wir planen flexibel. Wenn man das Zertifikat nicht mehr braucht für die Durchführung des Festes, wie wir es uns vorstellen, dann werden wir sicher nicht darauf beharren.» Die genauen Zutrittsregeln und Programmpunkte wird das OK über Social Media und via Flyer vor dem Anlass noch bekanntgeben.

Insgesamt elf Guggen werden am Fätzigä Mändig am Abend auftreten. Darunter solche aus der Region wie die Dörfli-Geister Ramersberg, die Arvi-Hyler aus Kerns, Izipanizis aus Sachseln, die Sunneguugger aus Ennetbürgen, 1850 aus Stans und Schärbähufä Hergiswil. Auch von weiter her kommen einige Guggenmusigen. Etwa aus Luzern und dem Aargau.

«Wir selbst können leider zum ersten Mal nicht auftreten», sagt Markus Krummenacher, Mitglied der Rätschbäsä. Sie seien zu sehr in den Festbetrieb eingebunden. Insgesamt werden 400 Guggenmusikerinnen und -musiker am Fest sein, Platz hat es für 1000 Personen.

«Es sind alle willkommen, aber wir haben halt eine beschränkte Besucherzahl», so Krummenacher. Die genaue Startzeit des Fests werde noch kommuniziert, es werde zirka um 18 Uhr losgehen. Am Standort Landenberg freut ihn besonders die Nähe zum Zentrum. «So haben wir doch noch ein wenig Fasnacht im Dorf, weil man die Guggen sicher vom Berg her hören wird.» Mit der Beizenfasnacht zusammen und der Kinderfasnacht der Lälli Zunft hofft er so auf eine «einigermassen normale Fasnacht».