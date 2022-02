Fasnacht Lungerer Oldis liebens gemütlich Nach einem Jahr Coronapause kehrte die Lungerer Oldi-Fasnacht zurück.

Gemütliches Beisammensein, gespickt mit viel Humor stand im Mittelpunkt. Bild: Robert Hess (Lungern, 25. Februar 2022)

Die Fans aller Altersklassen ab 25 Jahren haben sie vor einem Jahr schmerzlich vermisst! Dank dem flexiblen Mehrheits-Frauen-OK ging die Oldi-Fastenzeit nun aber bereits am Freitagabend zu Ende. Mit dem Einladungsspruch «Hudlä as Fidlä und Farb ist Gsicht» holten sich das OK und die Bahnhöfli-Wirtefamilie Odermatt viele Stammgäste der traditionellen Oldi-Fasnacht rasch zurück. Wegen der kurzen Frist nach den Lockerungsmassnahmen mussten sich leider einige der Treuen entschuldigen und sich als Trost bereits aufs Treffen 2023 freuen.

Al Arabiata retten Ehre der Schnitzelbänkler

Wie eh und je war auch an der Oldi-Fasnacht 2022 die Gemütlichkeit und schöne Stimmung Trumpf. Gute und humorvolle Gespräche, unter die sich auch einige ernste Gedanken zum derzeitigen Weltgeschehen mischten, standen im Vordergrund. Köstlich und originell wie immer waren die Einlagen an den Tischen der Firma Eventis, Shows von A bis Z, mit Eve und Tis (wirkliche Namen der Redaktion bekannt). Keine Frage, dass auch die Golden Oldboys von Bandleader Peter Berchtold mit ihren fasnächtlichen Klängen vom Feinsten nicht mehr wegzudenken sind.

Die Golden Oldboys glänzten mit fasnächtlichen Tönen vom Feinsten. Bild: Robert Hess (Lungern, 25. Februar 2022)

Und schliesslich retteten die Al Arabiata aus Giswil die Ehre aller Schnitzelbänkler, die sich wegen der Kurzfristigkeit des Anlasses entschuldigen mussten. Dabei setzten sich Susanne Slanzi und Co vehement für die Gleichstellung ein. Denn zum Thema Gratis-Bindä i dr Schuelä, meinten sie: «Gägenüber vo dä Mannä isch das gemein und fieser, diä wend jetzt ai Gratis-Pariser.»