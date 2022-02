Fasnacht «Mehr Spass hätte ich bis jetzt kaum haben können» Der Zunftmeister der Sarner Lälli-Zunft geniesst die Fasnacht in vollen Zügen. Weil die Schutzmassnahmen entfallen sind, seien alle noch viel unbeschwerter unterwegs.

Lälli-Zunftmeister 2022: Roland I. Michel. Bild: Philipp Unterschütz

«Ich habe für das Amt des Zunftmeisters zugesagt im Wissen, dass dieses Jahr wegen Covid alles anders sein wird. Die Anfrage kam im Sommer, als man für den Herbst und Winter noch düstere Vorahnungen hatte.» Für den Sarner Lälli-Zunftmeister Roland I. Michel ist nun aber eigentlich alles besser gekommen als erwartet, nachdem der Bund die Coronaschutzmassnahmen mehr oder weniger aufgehoben hat. Und so taucht Roland I. denn auch so richtig in die Sarner Fasnacht mit dem Motto Movie-Star ein. «Wir sind eine absolut tolle Zunft. Zwar waren die Vorbereitungen von der Pandemie geprägt, aber unser Vorstand hat sich den neuen Gegebenheiten immer wieder neu angepasst. Das war eine riesige Arbeit.»

Bis jetzt sei aber eigentlich alles ganz normal verlaufen, bei den ersten internen Aktivitäten hätten zwar noch Schutzmassnahmen gegolten, aber das hätte nichts ausgemacht. «Es waren tolle, lustige Anlässe und es kamen auch gleich viele Leute wie vor Corona», erzählt Roland I. Und jetzt sei der Effekt der entfallenen Massnahmen, dass alle viel unbeschwerter seien. «Mehr Spass hätte ich kaum haben können.»

«Es gibt viele in Sarnen, die können wirklich Fasnacht feiern»

Seine persönlichen Fasnachtshöhepunkte sind der schmutzige Donnerstag mit der Kinderfasnacht und der Fätzigä Mäntig mit dem Besuch im «Schärmä» und der Dorffasnacht mit den Guggenmusigen auf dem Landenberg. «Ich habe keine Angst, dass zu viele Leute nach Luzern gehen. Es gibt viele in Sarnen, die können wirklich Fasnacht feiern. Vielleicht gibt es dieses Jahr wegen der Umstände mehr Sujets, die wieder aus der Mottenkiste hervorgeholt werden», sagt Roland I.

In diesem Sinn reut es ihn auch überhaupt nicht, dass der grosse Umzug am Dienstag nicht stattfindet. «Wir haben damals beschlossen, dass wir einen richtigen Umzug wollen oder gar keinen. Wir wollten nichts Halbbatziges.» Den Zunftwagen haben die Lällis aber trotzdem mit viel Liebe gebaut. Dieses Jahr fährt er einfach nicht, sondern wurde für die Kinderfasnacht am Donnerstag und die Dorffasnacht am Montag auf dem Schulhausplatz und Dorfplatz fest stationiert.