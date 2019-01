Fasnachtseröffnung in Giswil mit Hexenschuss und Zepterübergabe In einer herrlich verschneiten Kulisse wurde am Samstagabend die Giswiler Fasnacht mit dem Hexenschuss eröffnet. Die Hexen wurden umrahmt von allen Fasnachtszünften des Sarneraatals sowie vier lautstarken Guggenmusiken.

Klaus Eberli übergibt das Zepter von Kurt Slanzi an Hans Schrackmann (Bild: Christian Imfeld (Giswil, 5. Januar 2019))

Kurt Slanzi wurde für seine grosse Arbeit zugunsten der Giswiler Fasnacht gewürdigt. Er ist seit 43 Jahren im Fakogi nicht nur für einen farbenprächtigen Fasnachtsumzug besorgt, sondern hat viel Herzblut in das gesamte Fasnachtsgeschehen in Giswil gesteckt. Nach 23 Jahren als Präsident hat er das Zepter jetzt seinem Nachfolger Hans Schrackmann alias Stanglismatter übergeben. Als ehemaliger Wagenbauer mit dem Tropic-Club ist Schrackmann seit 2015 im Fakogi aktiv. Voller Motivation übernahm er das Amt des Präsidenten. Er sei besorgt dafür, mit dem Fakogi auch weiterhin den Kulturell wichtigen Grossanlass, den Fasnachtsumzug, in Giswil weiter zu führen.

Weiter gehts mit der Giswiler Fasnacht schon bald: Am Sonntag, 20. Januar, findet um 19 Uhr der Orientierungshock im Restaurant Grossteil statt.

Auf der Plakette 2019 sind die unermüdlichen Helfer für die Giswiler Fasnacht, Berta Amport und Roland Matti, zu sehen. (Bild: PD)