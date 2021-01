Fasnachtsplakette Ein Sammlerstück erinnert an das fasnachtslose Jubiläum der Sarner Lälli-Zunft Die Lälli-Zunft bringt anstelle einer regulären Fasnachtsplakette eine Jubiläumsplakette in limitierter Auflage heraus. Nur gerade 240 Stück in zwei Varianten stehen für Sammler zur Verfügung.

Fabian Fanger, Obmann der Sarner Lälli-Zunft, mit den beiden Varianten der Plakette 2021, die es nur in limitierter Auflage für Sammler gibt. Bild: PD

Das Jahr zum Vergessen soll nicht vergessen gehen. Eigentlich paradox, doch genau so verhält es sich mit den Fasnachtsplaketten, welche die Zünfte in Ob- und Nidwalden realisieren. 2021 gibt es gar keine Fasnacht und auch keine Zunftmeister. Ganz speziell ist es bei der Sarner Lälli-Zunft in ihrem Jubiläumsjahr, wo wegen Corona dem Zweitplatzierten eines Wettbewerbs nun die Ehre zukommt, für dieses unvergessliche Jahr zum Vergessen die «Erinnerungsplakette» zu gestalten. Doch der Reihe nach.

Im Rahmen ihres 100-Jahr Jubiläums lancierte die Lälli-Zunft im Herbst 2020 einen öffentlichen Plakettenwettbewerb. Die Jury tat ihre Pflicht, doch die siegreiche Plakette konnte aufgrund der Coronasituation nicht umgesetzt werden. «Damit hätten wir den Zunftmeister verraten, den wir für die Fasnacht 2021 ja gar nicht gewählt haben», erklärt Zunftobmann Fabian Fanger. So beschritten die Lällis einen pragmatischen Weg und beschlossen, dem Zweitplatzierten des Wettbewerbs, dem Sarner Grafiker Philipp Michel (42), den Vorrang zu lassen. «Sein Entwurf ist neutral und entspricht bestens dem vorgegebenen Motto ‹Comic Art›», so Fabian Fanger. Das Siegerprojekt kommt dann an der Fasnacht 2022 zum Zug und wird erst später vorgestellt.

Streng limitierte, kleine Sonderauflage

«Trotz der misslichen Corona-Umstände wollten wir es uns im Jubiläumsjahr nicht nehmen lassen, eine Sonderedition der Fasnachtsplakette 2021 zu erstellen und unter die Leute zu bringen», sagt Fabian Fanger. Es gebe schliesslich auch viele Anhänger und Sammler, die jedes Jahr gespannt auf die neue Lälli-Plakette warteten. Die Sonderedition mit dem Sujet von Philipp Michel gibt es nur in einer strikt limitierten Auflage von 200 goldenen Plaketten für je 30 Franken und 40 Grossplaketten für 80 Franken. «S'hed, solang s'hed», schmunzelt Fabian Fanger. In «normalen» Jahren verkauft die Zunft gegen 3500 Plaketten in verschiedenen Ausführungen.

Die goldene Plakette mit dem Sujet des Sarner Grafikers Philipp Michel gibt es in einer Auflage von 200 Stück. Bild: PD

Philipp Michel, dessen Vorschlag nun unverhofft umgesetzt wird, freut sich natürlich über die Ehre. «Dass mein Sujet in einer speziellen Kleinauflage nun zum Sammlerstück wird, macht den Wert noch grösser.» Es ist die erste Plakette, die der extreme Fasnachtsfan, wie er sich selber bezeichnet, gestaltet hat. Er habe damals beim Projektwettbewerb für das Jubiläum der Lälli-Zunft mit dem Motto «Comic Art» etwas anderes machen wollen als die bisherigen Plaketten. «Es sollte chlöpfe und tätsche wie an der Fasnacht und wie es sich für eine 100-Jahr-Jubiläumsfeier gehört. Das symbolisieren die Worte ‹wow› und ‹peng›. In ‹wow› ist zudem auch noch ein bisschen Obwalden drin.»