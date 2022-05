FC Sarnen Talkmaster fühlt Promis auf den Zahn Im Rahmen der Supporter-Generalversammlung des FC Sarnen bot die anschliessende Talkshow beste Unterhaltung.

Witziger Promi-Talk an der GV der Supporter-Vereinigung des FC Sarnen. Bilder: Primus Camenzind (Sarnen, 28. April 2022)

Ein «Frechdachs» namens Roger Iten riss vergangenen Donnerstag nach der offiziellen GV der Supporter-Vereinigung des FC Sarnen das Geschehen an sich. «86 Telefonate hat es gebraucht, um diese prominent besetzte Talkrunde auf die Beine zu stellen», gab Iten dem Publikum im brechend vollen Saal des Hotels Metzgern in Sarnen zu verstehen.

Und was der Einheimische mit den «ständigen Flausen im Kopf», wie er selber sagte, auf die Bühne brachte, liess sich sehen: Rene Rindlisbacher, Moderator, Komiker und Kabarettist; dessen Tochter und Bühnenpartnerin Laura; Fabian Lustenberger, Fussballer mit internationalem Renommee; Jessica Keiser, Nidwaldner Snowboarderin mit Olympiaerfahrung in Peking; Phil Dankner, Musiker, Produzent und Gewinner des Prix Walo, Linda Fäh, Miss Schweiz 2009 und Sängerin; Bianca Bernasconi, international erfolgreiche Poledance-Artistin; Kontorsionistin («Schlangenfrau») Nina Buri sowie die Schwingerkönige Matthias Glarner, (2016) und Matthias Sempach (2013). Die Ansammlung von Prominenten aus Sport und Show dürfte in dieser von Witz und Improvisation geprägten Form zwischen Lopper und Brünig wohl erstmalig gewesen sein.

Zwei geschliffene Mundwerke

Wo «ein Spinner, ein Hurlibueb, ein Hans-guck-in-die-Luft, ein Clown» am Werk ist, kann es nur von Vorteil sein, wenn ein Widersacher von ähnlichem Geblüt nicht fehlt. So zogen René Rindlisbacher und der Talkmaster Roger Iten mit geschliffenen Mundwerken ihren «Meinungsaustausch» einem roten Faden gleich durch die fast zweieinhalb Stunden dauernde Gesprächsrunde. Die Tatsache, dass der Komiker mit «Zürischnurre» schon bald von Mineralwasser auf Kaffee Luz wechselte, mag der Grund sein, weshalb er seiner Tochter Laura ab und zu die Röte ins Gesicht trieb, wenn er beispielsweise der hübschen Jessica Keiser oder der äusserst attraktiven Linda Fäh eindeutige Avancen machte.

Die Schwinger im Visier

Und auch der Talkmaster bekam «sein Fett ab» (obwohl er gar keins ansetzt) – immer dann, wenn Rindlisbacher, auf einem der Rokokosessel sitzend, seinen Senf dazu gab. Iten wiederum überzog die beiden Schwingerkönige Glarner und Sempach, welche im Saal sassen und artig auf ihre Auftritte warteten, mit Häme und Hohn. Die beiden bernischen Nationalhelden waren ihm ganz einfach zu bodenständig in ihrer Sportart. «Und dann gibt’s noch den Stucki Chrigel mit seinem gewaltigen Bauch», monierte der gertenschlanke Moderator: «Ich reg mi etz scho uf», meinte er, längst bevor die beiden Athleten auf die Bühne kamen.

Gespannt schauen die Prominenten der Darbietung von Schlangenfrau Nina Buri zu. Links die beiden Schwingerkönige.

Einer in der Runde strahlte permanente Ruhe aus: Fabian Lustenberger erzählte von seiner Verteidigerkarriere, die bei den U16 des FC Luzern zusammen mit Stürmer Roger Iten begann, bis nach Berlin führte und jetzt bei den Young Boys fortgesetzt wird. Auch er wurde vom Talkmaster verbal überfahren: «Wollt ihr wissen, wie viele Tore der ‹Fäbu› in den zehn Jahren in Berlin geschossen hat?», fragte der Stürmer aus Juniorenzeiten sein Publikum: Ganze vier Stück, spottete er. «So viele schoss ich jeweils in einer Halbzeit», prahlte der Gesprächsleiter. Lustenberger konterte, indem er von ebendiesem Stürmer sprach, dem schon in jungen Jahren jeweils nach dem Pausentee die Puste ausging.

Artistik, die begeisterte

Als die Schwinger auf dem Podium Platz nahmen, zeigte sich der Gastgeber eher versöhnlich. Zu bedrohlich schien ihm die geballte Kraft der beiden Prachtskerle. Zwei Damen waren es, die mit ihrer Artistik nicht nur das Publikum, sondern auch die Talkrunde zu begeistern wussten: Bianca Bernasconi, die an der Polestange der Erdanziehungskraft widerstand, und schlussendlich Nina Buri, die mit Anmut demonstrierte, wie biegsam ein Körper sein kann – wenn man nur genug trainiert?!

Grazile Show von Bianca Bernasconi an der Polestange im Sarner Hotel Metzgern.

Was kurz vor Mitternacht feststand, war die Tatsache, dass der mit kleinen verbalen Nettigkeiten angereicherte Promi-Talk den rund 150 Gästen viel Spass bereitete.