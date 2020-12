Corona-Hilfe FDP Obwalden wirft Bundesrat Ineffizienz vor Die Obwaldner Liberalen sehen die Wirtschaft zunehmend unter Druck. Schuld daran seien vor allem die staatlichen Massnahmen, welche «nur unzureichend» zur Verfügung gestellt wurden.

(stp) Die FDP Obwalden hat sich mit einer Mitteilung an den Bundesrat gewandt. Derzeit würden viele Branchen wegen der Corona-Massnahmen leiden. «Diese Situation wird in erster Linie durch die staatlichen Eingriffe in den Markt hervorgerufen», schreibt die kantonale Partei. Die bisherigen Hilfen seien nur unzureichend zur Verfügung gestellt worden und in ihrem Umfang nicht ausreichend.

Daher fordern die Liberalen «schnelle und zielgerichtete Hilfen». Zudem sollen gemäss Mitteilung «alle Massnahmen mit Augenmass umgesetzt und mit gleich langen Ellen gemessen werden». Die privaten Unternehmungen wie Seilbahnen seien durch Kapazitätsbeschränkungen in eine schwierige Lage gebracht worden. Aus Sicht der FDP Obwalden sei dies im Vergleich mit anderen Leistungserbringern im öffentlichen Verkehr eine Ungleichbehandlung. Weiter ruft die Partei den Bundesrat dazu auf, «ein stufenweises, nach Kantonen differenziertes und dem Ernst der Lage entsprechendes Interventionssystem einzuführen».