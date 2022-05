Feldmusik Lungern Die Lungerer Musik ist «underwägs» Vergangenes Wochenende begab sich die Feldmusik Lungern unter der Leitung von Remo Freiburghaus auf eine musikalische Reise.

Am Sonntag betrat zuerst der jugendliche Nachwuchs die Bühne. Die Tatsache, dass die Jungmusiken von Giswil, Lungern und Sarnen zusammen proben und auftreten, sorgte für einen eindrucksvollen Sound. Der Dirigent Norbert Kiser und seine über 30 Mädchen und Buben zogen das Publikum in ihren Bann. Bekannte Titel wie «Feel It Still», «The Greatest Show» oder «Sofia» wurden zum Besten gegeben. Mit einem groovenden Hit-Mix aus Michael Jacksons Musik beendete das Ensemble seinen Teil.

Die Feldmusik Lungern war bei Imfeld-Transporte zu Gast mit ihrem «Underwägs»-Programm. Bild: PD

Ganz nach dem Motto «Underwägs» erschienen die Musikanten der Feldmusik Lungern für einmal nicht in ihrer Uniform, sondern als Stewardess, Chauffeusen, Velofahrer, Wanderer oder Töfffahrer. Am Sonntag begrüssten die Stewardessen die Mütter mit einem spritzigen Muttertagsapéro. Die Firma Imfeld-Transporte an der Industriestrasse wurde passend zum Konzertplatz umgewandelt. Als Tribüne für die Zuschauer diente ein Lastwagen. Christian Imfeld, der souverän in Lungerer Dialekt durchs Programm führte, fasste den Fahrbefehl und begab sich auf seine Strecke.

So ging die Reise über den Gotthard Richtung Tessin. Das Lied «Über dr Gotthard flüged d’Bräme» konnte nicht passender sein. Die Polizei mit Blaulicht war natürlich auch anwesend, als die Feldmusik Lungern den «Police Academy March» von Robert Folk zum Besten gab. Mit dem Lied «Take Me Home, Country Roads» begab sich die Musik weiter Richtung Süden. In schnellem Tempo meisterte das Orchester das Stück «Root Beer Rag» von Billy Joel.

Die Musikerinnen und Musiker der Feldmusik Lungern bei ihrem Auftritt im Tenue «Underwägs». Bild: PD

San Carlo ist letzte Destination

Wer kennt ihn nicht, den Film von Herbie. Herbie konnte schwimmen, fliegen und gewann jedes Rennen. Auch die Feldmusik Lungern meisterte dieses Stück mit Bravour. Die Reise neigte sich schon bald dem Ende zu und die letzte Ortschaft San Carlo war erreicht. Der Marsch «San Carlo» passte perfekt in die Reise. Was nicht fehlen durfte, war das Stück «Ruf Teddybär 1–4». Gefühlvoll unterstrich die Musik den gesprochenen Text von Christian Imfeld.

Das rundum zufriedene Publikum erklatschte sich zwei Zugaben. Der Feldmusik Lungern war wieder einmal ein aussergewöhnliches Konzert gelungen. Sogar am Samstag waren trotz schlechtem Wetter alle Plätze besetzt. Beim gemütlichen Beisammensein in der Festwirtschaft und an der Muldenbar wurde denn auch noch lange über die musikalische Reise philosophiert. (pd/sez)