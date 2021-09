Finanzen Obwalden rechnet mit Plus für 2022 Das Budget 2022 des Kantons Obwalden rechnet mit einem Ertragsüberschuss von 3,7 Millionen Franken. Die Wirkung aus den Massnahmen der Finanzstrategie zeigten Wirkung, so die Regierung, und die Ausgaben zur Bekämpfung der Covid-19 Pandemie seien finanzierbar.

Das Regierungsgebäude in Sarnen. Bild: Pius Amrein (Sarnen, 1. Februar 2021)

Das Budget 2021 sei noch massgeblich durch die Corona-Pandemie negativ beeinflusst worden, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung. Zwischenzeitlich zeige sich, dass der prognostizierte, markante Rückgang bei den Fiskalerträgen im Jahr 2021 aus heutiger Sicht nicht im erwarteten Ausmass eintreffen werde. Für das laufende Rechnungsjahr könne mit einem Ertragsüberschuss gerechnet werden, ohne dass Schwankungsreserven aufgelöst werden müssten. Im Budget 2022 sowie in der Finanzplanung werde dank einer raschen Erholung der Wirtschaft mit einem «normalen» Wachstum gerechnet. Die mit der Pandemie eingetretene Verunsicherung, wie sich die finanzielle Lage entwickeln wird, bleibe zwar nach wie vor bestehen. Allerdings würden die positiven Aspekte in der Planung überwiegen.

Der Regierungsrat strebe grundsätzlich einen Ausgleich zwischen Aufwand und Ertrag – ohne Entnahme aus der Schwankungsreserve – an. Ausgabenseitige Disziplin sind in diesem Zusammenhang weiterhin unumgänglich und von den Departementen gefordert.

Höherer Personalaufwand

Insgesamt steigt der budgetierte Personalaufwand von 57,4 auf 59,2 Millionen Franken an. Unter anderem seien im Budget 2022 als Folge von Covid-19 erstmals die sieben Stellen in der Fachstelle Covid-19 sowie 1,5 Stellen beim Volkswirtschaftsdepartement budgetiert, so die Mitteilung weiter. Zusätzliche, befristete Stellen sind vom Regierungsrat bei der Steuerverwaltung zum Abbau des Veranlagungsrückstandes sowie im Amt für Volks- und Mittelschulen für die Schulpsychologie und Logopädie bewilligt worden.

Dem Regierungsrat ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung marktgerecht entlöhnt werden. Er hat darum im September 2019 entschieden, die Differenz zur Benchmarkregion in den Jahren 2020 bis 2023 teilweise zu reduzieren. Der Regierungsrat beantragt darum dem Kantonsrat mit dem Budget 2022 eine leistungsabhängige Lohnsummenentwicklung von 0,9 Prozent sowie ein Prozent für strukturelle Lohnmassnahmen. Am Personalstopp, der seit 2015 gilt, wird mit Ausnahme der befristeten Stellen festgehalten.

Naturgefahren sind Schwerpunkt bei den Investitionen

In der Investitionsrechnung sind im Budget 2022 Gesamtausgaben von 70,8 Millionen Franken geplant. Durch die Mitfinanzierung von Dritten (Bund und Einwohnergemeinden) und durch die Entnahme von Vorfinanzierungen in der Höhe von 44,9 Millionen Franken reduzieren sich die Nettoinvestitionen auf 25,9 Millionen Franken. Die Naturgefahrenabwehrprojekte bilden weiterhin den Schwerpunkt bei den Investitionen.

Dank der soliden finanziellen Entwicklung sollten die für den Kanton anstehenden, grösseren Investitionen tragbar und finanzierbar sein.

Mittelfristig sind Steuersenkungen geplant

Der Steuerfuss des Kantons wird laut dem Antrag der Regierung 2022 unverändert bleiben. In der Planung wird davon ausgegangen, dass die bis Ende 2024 befristete Steuer von 0,1 Steuereinheiten nicht weitergeführt werden wird. Sollte sich zeigen, dass die wirtschaftliche Entwicklung positiver verläuft, habe der Regierungsrat im Rahmen des Budgetentwurfes jeweils die Gelegenheit, dem Kantonsrat die Gewährung eines Steuerrabatts vorzuschlagen. Im Rahmen der Konsolidierung der Kantonsfinanzen sei dies für 2022 nicht vorgesehen, werde aber jährlich überprüft.

Zusammen mit dem Budget 2022 wird dem Kantonsrat die Jahresplanung in Form der Integrierten Aufgaben und Finanzplanung 2022 bis 2027 (IAFP) vorgelegt.

Die wichtigsten übergeordneten Ziele 2022 des Regierungsrats lauten: